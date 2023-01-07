Соответствующий указ не обнародован, потому что он содержит личную информацию.

Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство некоторых священников Украинской православной церкви Московского патриархата. По данным СМИ, речь идет о 13 священнослужителях.

Так, глава украинского государства указом №898/2022 от 28.12.2022 приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП. При этом указ не обнародован официально, потому что содержит персональную информацию.

В то же время издание LB.ua сообщает, что в "санкционный" попали 13 представителей УПЦ МП, в том числе:

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митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафане, которому вручили подозрение в госизмене, а также у него есть российский паспорт;

викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергей, который является очень близким человеком Ионафану.

Сообщается, что Государственную миграционную службу уже уведомили о потере гражданства указанными лицами. Теперь их могут депортировать.

Скандал вокруг Киево-Печерской лавры - что известно

УПЦ МП арендовала две крупнейших церкви на территории Верхней Лавры - Успенский собор и Трапезный храм. В конце декабря истек срок аренды истек, в связи с этим Министерство культуры и информационной политики рекомендовало не продолжать его.

В свою очередь наместник Успенской Киево-Печерской лавры Павел Лебедь потребовал от президента Владимира Зеленскго вмешаться, но с 1 января представители УПЦ МП больше не имеют доступ к храмам.

5 января глава Минкульта Александр Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры вернули государству. При этом он указал, что митрополит Павел, который должен был подписать документы, не пришле на заседание комиссии.

Также в храмах, которые принадлежали УПЦ МП, СБУ провела обыски, в результате которых были обнаружены священники с российскими паспортами, наличные деньги, российская пропагандистская литература и многое другое.

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