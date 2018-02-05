Минкульт назвал незаконным МАФ УПЦ МП на месте Десятинной церкви и собирается судиться

Минкультуры примет участие в рассмотрении дела и повторно направит в правоохранительные органы обращение, направленные на защиту памятника национального значения.

В министерстве культуры заявляют, что часовня УПЦ МП, которую возвели возле фундамента Десятинной церкви в Киеве, является незаконной и готовят судебные иски.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

В ведомстве часовню УПЦ МП назвали незаконной застройкой, которая находится на земельном участке особо ценных территорий и ведет к повреждению объектов культурного наследия – памятника национального значения на территории охранной (буферной) зоны объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

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"Единственным законным пользователем земельного участка по состоянию на сегодня является Национальный музей истории Украины. Законные права НМИУ, как землепользователя, нарушены противоправными действиями религиозной общины УПЦ", - говорится в сообщении.

В Минкультуры отмечают, что согласно п.2.1 Устава, НМИУ является юридическим лицом, а согласно п.2.6 Устава Музей имеет право быть истцом в суде.

Министерство поручило Музею безотлагательно принять меры "по устранению препятствий по пользованию земельным участком, который предоставлен Национальному музею истории Украины в постоянное пользование (...), в частности, путем предъявления соответствующих судебных исков".

Также отмечается, что Минкультуры примет участие в рассмотрении дела и повторно направит в правоохранительные органы обращение, направленные на защиту памятника национального значения «Город Владимира – детинец древнего Киева с фундаментом Десятинной церкви (Церковь Успения Пресвятой Богородицы) от V-IX век, IX-XIII века».