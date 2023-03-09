Следствие доберется до всех, кто сотрудничал с врагом, отметили в полиции.

После того, как часть Харьковской области была освобождена от российских оккупантов, правоохранители начали активно бороться с прихвостнями врага, было открыто более 600 дел о коллаборационной деятельности.

Чаще всего на сотрудничество с противником шли работники образовательной сферы и местной власти, рассказал заместитель руководителя отдела следственного управления полиции Харьковской области Александр Кобылев в интервью DW.

"...Следствие доберется до всех. Просто коллаборантов больше, чем полицейских. Коллаборанты пошли на сотрудничество, признали ту власть - поэтому к ним есть вопросы", - отметил собеседник.

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Ситуация в Харьковской области - сегодня это стоит знать

16 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что почти вся территория Харьковской области была освобождена от российских захватчиков.

На деоккупированной земле стартовало разминирование, также правоохранители начали бороться с теми, кто добровольно начал сотрудничать с россиянами.

В частности, в конце февраля стало известно, что работники Службы безопасности Украины задержали депутата Купянского райсовета Харьковской области, который приказал переоборудовать украинские больницы под военные госпитали захватчиков.

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