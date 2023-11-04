Городские власти Киева направили на поддержку военной разведки дополнительно уже почти 85 млн грн. На эти средства будет приобретено вооружение и специальное оборудование. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В рамках поддержки Сил безопасности и обороны государства депутаты Киевского городского совета дополнительно выделили 24,6 миллиона гривень для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Соответствующие изменения в бюджет столицы приняли 3 октября 2023 года. Итак, вместе с 60 миллионами гривень, которые направили для военных разведчиков 31 августа, общая сумма дополнительной финансовой помощи для ГУР МО Украины со стороны городских властей Киева составила 84,6 миллиона гривень", - сообщают у Буданова.

В ведомстве отмечают, что средства киевлян направят на усиление боевой способности подразделений разведчиков.

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"Средства налогоплательщиков из столичной казны будут потрачены на закупку оружия и специального оборудования, чтобы усилить способность украинских воинов-разведчиков давать отпор российским захватчикам. Спасибо громаде и Городскому совету Киева!" - отметили в ГУР.

Также сообщается, что в рамках целевой программы "Защитник Киева" на 2022-2024 годы в городском бюджете столицы предусмотрено 250 миллионов гривень для украинской военной разведки.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что Киев в этом году предусмотрел и уже направляет защитникам более 6,2 миллиарда гривень. На октябрьской сессии Киевсовет дополнительно выделил защитникам более 1,5 млрд грн. Дополнительную помощь получат подразделения ВСУ, Нацгвардии и добровольческих формирований.