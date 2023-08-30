Предприниматели обосновывали целесообразность такого решения во время встречи с городскими властями.

Совет обороны города Киев принял решение, что столичные заведения общественного питания с 1 сентября продлят время работы на один час – до 23:00.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Такое решение принял Совет обороны города Киева. В силу оно вступит с 1 сентября", - сообщил Кличко.

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Мэр напомнил, что с такой просьбой к городским властям обратились представители Национальной ресторанной ассоциации Украины, ведь решение об ограничении работы заведений до 22:00 было принято, когда комендантский час в столице начинался в 23:00. Сейчас же он - с 00:00.

"Предприниматели во время встречи с городскими властями, где обосновывали целесообразность такого решения, отмечали, что продление времени работы заведений будет способствовать улучшению экономической ситуации в столице, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 26 марта сократили комендантский час - с 00:00 до 05:00.

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