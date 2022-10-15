Украинцы, которые хотят оформить справку внутренне перемещенного лица, могут сделать это в "Дие".

Минсоцполитики вместе с Минцифрой провели техническое обновление услуги для внутренне перемещенных лиц в приложения "Дия". Услуга снова доступна для новых пользователей.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Украинцы, которые хотят оформить справку внутренне перемещенного лица, могут сделать это в "Дие". Отныне услуга работает стабильнее и обрабатываются заявки быстрее", - отметили в ведомстве.

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Пользователи, получившие справку ранее, также могут и продолжить пользоваться ею в "Дие".

Кроме того, услугу можно также получить офлайн в управлениях соцзащиты населения или ЦПАУ.

Внутренне перемещенные лица

Как сообщал УНИАН, из-за начала полномасштабной войны миллионы украинцев стали вынужденными внешнеторгово перемещенными лицами (ВПЛ). Чтобы помочь людям в трудной ситуации, государство осуществляет выплаты ВПО. Денежная помощь составляет 2000 гривен для здоровых взрослых украинцев, и 3000 гривен на каждого ребенка или взрослого с инвалидностью.

Члены семей ветеранов боевых действий, которые имеют свой бизнес и статус ВПЛ, могут получить микрогрант в 20 тысяч гривен для финансирования бизнеса.

В августе сообщалось, что внутренне перемещенные лица, которые подавали заявления через "Дию" до 30 апреля, но не получили помощь, смогут обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения и получить выплату.

В сентябре Кабинет министров расширил перечень заведений, которые получат компенсацию за коммунальные услуги, если приютят внутренне перемещенных лиц.

Как известно, с 1 октября Минсоцполитики внедрило во всех регионах Украины единую информационную систему социальной сферы(ЕИСС), благодаря которой внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут получать социальные услуги по месту пребывания.

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