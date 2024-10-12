У депутата от 'Европейской Солидарности' нашли 1,5 млн долларов - Порошенко пытается потушить скандал

В среду, 9 октября, Государственное Бюро Расследований сообщило, что у депутата Хмельницкого городского совета от "Европейской Солидарности" Светланы Барановской нашли более 1,5 млн незадекларированных долларов.

Как сообщает политолог Александр Кочетков в своем Facebook, руководство партии сейчас делает все возможное, чтобы медийно перебить коррупционный скандал.

По его словам, лидер партии Петр Порошенко, который "любит критиковать всех и каждого, намекая на собственную безгрешность", был разъярен коррупционным конфузом. Он даже дал команду своей мощной медийной команде гасить огласку о спалившейся миллионерше из Хмельницкого.

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"И это вместо того, чтобы дать принципиальную оценку областной организации, по списку которой стала депутатом Баранская, и в общем всей этой крайне неприглядной ситуации. Видимо, 1 млн 491 тыс долларов США, 30 тыс евро, 500 тыс грн, которые, по сообщению прокуратура, нашли у депутата, для публичной реакции от Сивочолого недостаточно", - отмечает Кочетков.

Политолог заключает, что этот случай ярко демонстрирует, что на местах власть и оппозицию различить невозможно: "И вовсе не потому, что и те, и те одинаково самоотверженно работают на победу Украины...", - подчеркнул Кочетков.