По словам главы украинского МИД, Кремль активно мобилизует на смерть в Украине национальные меньшинства.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна обратить внимание на преследование в России национальных меньшинств. Об этом в пятницу, 2 февраля, во время переговоров с главой мальтийского МИД и действующим председателем ОБСЕ Яном Боргом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует "Европейская правда".

По словам Кулебы, в диалоге с коллегой он затронул тему защиты прав нацменьшинств на территории России.

"Речь идет не только об украинском меньшинстве. Недавние события в Уфе, в Башкортостане в очередной раз показали, что Россия, как говорил классик, – это тюрьма народов. Башкиры встали на защиту активиста, которого Кремль судит за позицию против войны и поддержку башкирской культуры и идентичности", – сказал глава МИД Украины.

Он отметил, что Кремль активно мобилизует на смерть в Украине национальные меньшинства "и этим преследует именно две цели – продолжение агрессии и по сути проведения таким образом этнических чисток на собственной территории".

"У ОБСЕ есть инструменты для защиты прав национальных меньшинств, в частности функционирует институт верховного комиссара по вопросам национальных меньшинств. Считаем, что нужно вплотную заняться этой проблематикой", - сказал Кулеба.

Он также напомнил коллеге об указе президента Украины "об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации", в котором говорится "как об украинцах, так и о других порабощенных Россией народах".

Украина и ОБСЕ - последние новости

Председатель ОБСЕ в Украине обозначил цель своего приезда как демонстрацию непоколебимой поддержки суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Иен Борг выразил убеждение, что ОБСЕ играет важную роль в поддержке Украины, в том числе и финансовой.

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