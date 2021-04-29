Большее количество опрошенных (30%) планирует посетить храмы во время богослужения в Воскресенье.

Несмотря на локдаун и ограничения, треть украинцев намеревается посетить храм на Пасху. Эта доля выше в Западном регионе (38%) и среди старших поколений (34%).

Об этом свидетельствуют данные опрос, опубликованном исследовательской компанией Gradus Research.

Большее количество опрошенных (30%) планирует посетить храмы во время богослужения в Воскресенье, 5% - в Великий четверг, 4% - в Великую пятницу и 4% - в Великую субботу.

Также данные опроса показали, что среди городского населения Украины продолжает расти доля опрошенных, которые не идентифицируют себя к определенной конфессии, считая себя в целом православными. На вопрос о церкви или вероисповеданию, к которым себя относят украинцы, почти 32% ответили «к православной церкви (без распределения на конфессии)». Этот показатель вырос по сравнению с 2020 годом (26%).

Кроме того, стоит отметить рост прихожан Православной церкви Украины - от 8% в 2020 году до 16% в 2021 и уменьшение респондентов, которые отнесли себя к Украинской православной церкви Киевского патриархата от 25%(в 2020) до 17%(в 2021) и Московского патриархата - от 11% до 7%.

Как показало исследование, Пасха для украинцев - не столько религиозный праздник, сколько культурный феномен, возможность собраться семьей. Так, Пасху празднуют и те респонденты, которые не верят в Бога. Среди опрошенных 91% планируют праздновать, при этом ответили, что веруют - 70%.

Gradus также выяснил отношение украинцев к литургиям в онлайн-формате: такую возможность считают хорошей идеей 46% респондентов. Средняя оценка, как и в прошлом году, 7,5 баллов из 10 возможных. Это говорит о том, что в условиях пандемии церковь тоже диджитализируется.



Более 40% украинцев воспользовались диджитал-услугами церкви за последний год. Чаще всего опрошенные смотрели литургию онлайн - 23%. Также среди популярных онлайн-мероприятий: посещения официальных сайтов церкви - 11%, подписка на социальные сети храмов и священников - 11%, пожертвования онлайн - 7% и общение через мессенджеры со священниками - 3%.

*** Исследование было проведено социологической компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 23 апреля 2021, размер выборки: 1001 респондент.

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Автор: Денис Прядко