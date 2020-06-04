"Торговля" должностями в Харькове: суд избрал меру пресечения двум подозреваемым

Мужчины могут выйти под залог, уплатив 4 млн грн и 3,5 млн грн соответственно.

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога двум мошенникам, которые торговали руководящими должностями в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В частности, 52-летний мужчина арестован с правом внесения залога в размере 4 млн грн, а его 68-летний сообщник взят под стражу с возможностью залога в 3,5 млн грн.

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Мужчины подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины (мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах) и ч.4 ст. 27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в соучастии).

Как сообщал УНИАН, 2 июня в Харькове правоохранители задержали 52-летнего и 68-летнего мужчин, которые «торговали» должностями госслужащих.

В частности, злоумышленники обещали клиентам лоббировать их назначения на должность руководителя Харьковской областной государственной администрации за 1 млн долларов и начальника Главного управления Государственной налоговой службы Харьковской области за 100 тыс. долларов.

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Указанные средства якобы предназначались для передачи их в качестве неправомерной выгоды высшим должностным лицам государства в качестве вознаграждения за назначение. В действительности же фигуранты намеревались присвоить эти средства.

Правоохранители задержали фигурантов дела во время получения первой части взятки в сумме 150 тысяч долларов.

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