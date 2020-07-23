Ткаченко рассказал о начале работы над всеукраинским проектом по медиаграмотности

По словам Ткаченко, вызов связан не только с российской пропагандой, но и с качеством медийного продукта, который наполняет информационное пространство вокруг.

Министр культуры Александр Ткаченко сообщил о начале работы над всеукраинским проектом по медиаграмотности.

О намерении вывести этот вопрос на системный государственный уровень министр рассказал на своей странице в Facebook.

«Сегодня собрал в министерстве ключевых стейкхолдеров, которые уже имеют опыт по популяризации медиаграмотности. Буду выводить этот вопрос на системный государственный уровень. Консолидирую наработки, чтобы стратегически масштабировать процесс в стране», - отметил он.

По словам Ткаченко, вызов связан не только с российской пропагандой, но и с качеством медийного продукта, который наполняет информационное пространство вокруг.

«Четко понимаю, что:

Вопрос насущный. Только решив его, сможем сформировать информационную культуру, научить отличать новости от фейков, делать фактчекинг, формировать критическое мышление.

Проект должен быть с широким покрытием. Качественным, а не количественным, охватывающим как можно большую часть населения.

Аудитория – как дети, чтобы те с детства начали правильно адаптироваться к онлайн-среде, так и подростки и взрослые.

Необходимы образовательные изменения. Интеграция будущей программы медиаграмотности в гуманитарный блок. Обучения не только для школьников и студентов, но и учителей и преподавателей. И это касается не только профессий, касающихся журналистики.

Существующий опыт и наработки по медиаграмотности обязательно должны быть учтены. Именно в коллаборации общественности и поддержке государства мы сможем достичь ощутимых результатов.

Внесение дополнений в нормативно-правовые базы, ведь речь идет о государственной политике.

Задача продукта – стать интересным большому количеству людей и вызвать у населения естественное желание привлекаться.

Конечная форма – вопрос стратегического планирования, но взаимодействие с проектами должно быть как оффлайн, так и онлайн: телевидение, радио, приложение «Дія», - написал министр культуры Александр Ткаченко.

В завершение министр сообщил о намерении собраться вместе с коллегами из парламента, Минцифры, МОН и сформировать собственное видение проекта.

"От комитета гуманитарной и информационной политики направление будет курировать Евгения Кравчук. За месяц выработаем план действий и повторно обсудим его со всеми заинтересованными сторонами", - подытожил он.

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