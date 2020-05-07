Среди участников "собраний" в ресторане "Велюр" нардепа Тищенко заметили сотрудника СБУ (фото)

Журналисты замечали мужчину по меньшей мере дважды.

На встречах депутатов и бизнесменов в формально закрытом на карантин киевском ресторане «Велюр» народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко присутствовал сотрудник Службы безопасности Украины Евгений Сытник.

Читайте такжеРесторан "Велюр" в Киеве закрыли - АваковКак сообщает Bihus.info, журналисты замечали мужчину здесь минимум дважды.

Отмечается, что Сытник работает во втором управлении Главного управления контрразведывательной защиты в экономической сфере, (сокращенно – ГУ КЗЭ), которое занимается защитой топливно-энергетического комплекса.

Во время первого визита Сытника в «Велюр» в заведении также находился народный депутат Антон Яценко и бизнесмен Павел Куфтирев.

За несколько дней Сытник во второй раз приехал в «Велюр». На этот раз после встречи служащий уехал оттуда вместе с Куфтиревым в одном авто.

Ранее УНИАН сообщал, что в выпуске программы «Наши гроші з Денисом Бігусом» от 27 апреля говорилось, что столичный ресторан «Велюр», который связывают с Тищенко, принимает VIP-гостей во время карантина. Также во время карантина, говорилось в расследовании, ресторан посещал и сам Тищенко.