Зажатая на линии фронта российско-украинской войны Марьинка кажется местом, о котором забыл весь мир.

Вера Басова стоит рядом со своим домом, держа в руках местную газету. Заголовок на первой странице гласит, что Россия стягивает танки к восточной границе Украины.

"Чего они хотят от нас? Зачем они стягивают эти танки сюда?",- спрашивает Басова свою соседку.

90-летняя женщина боится, что ей придется снова прятаться в подвале, чтобы спастись от обстрелов в ходе войны, которая продолжается между армией Украины и силами России в Донецкой области вот уже восьмой год. Жертвами этого конфликта стали более 13 тысяч человек, - пишет The Guardian.

Читайте такжеThe Economist: Кремль стягивает войска к границе Украины совета "дипломатии принуждения"Массивное развертывание российский войск у украинской границы - самое большое со времен аннексии Крыма в 2014 году, говорят в НАТО. А провал режима прекращения огня вызвал тревогу на Западе из-за возможной подготовки российского военного вторжения. Президент США Джо Байден призвал Владимира Путина к уменьшению напряжения. Но в воскресенье Россия задержала украинского дипломата, обвинив его в шпионаже. Киев может ответить. И это еще больше раздувает ситуацию.

Басова живет в Марьинке, небольшом городке под контролем правительства за 23 километра на юго-запад от оккупированного Донецка и в 80 километрах от границы с Россией. Пара котят прыгают по деревянному забору Басовой рядом с вишней, замотанной скотчем после того, как военная машина протаранила ее. Донецкие шахты и терриконы очень хорошо видно с улицы Басовой, где почти каждый дом пострадал от войны. Соседские дети резвятся во дворе под щебет птиц и звуки обстрелов где-то далеко. Время от времени по улице проходит вооруженный украинский солдат.

До войны многие жители Марьинки ежедневно ездили в Донецк на работу и за покупками. Битва за контроль над городком продолжалась в 2014-2015 годах. Были прямые артиллерийские обстрелы центра города, много гражданских и военных потерь. Басова вспоминает, как убегала от "огненных шаров в небе" и временно потеряла слух после сотрясения мозга.

Читайте такжеБоевики на Донбассе убили украинского военного и ранили еще одногоКогда линия фронта стабилизировалась, а война в Украине перешла от горячей фазы к тлению, Марьинка стала одним из пропускных пунктов между свободной территорией и оккупированной частью Донецкой области. Так было до весны 2020 года, когда пандемия коронавируса закрыла все пути, разделив многие семьи, живущие по разную сторону от "контактной линии".

Басова плачет, рассказывая о том, как соскучилась по дочери, которая живет в Донецке. Они не виделись уже больше года. Светлана Деркач, 50-летняя соседка Басовой, чувствует себя так же. Она до сих пор не видела своего новорожденного внука, который тоже в Донецке. Деркач показала журналистам заботливо запакованного игрушечного мишку, которого сделала для своего маленького мальчика.

"Сначала мы привыкли к войне. Но потом коронавирус нанес нам новый удар", - сказала она.

Деркач вспомнила, как бомбы падали на ее дворе в 2016 и 2017 годах. Одна из них убила ее кота, а другая - разбила окна. Женщина говорит, что попытается не паниковать, если стягивание российских войск окажется подготовкой к вторжению.

"Если что-то случится, я просто попытаюсь собраться", - сказала она.

А пока она сажает цветы, засаживает огород и печет кулич перед православной Пасхой, которую в этом году празднуют в мае. Гуманитарная организация из Франции подарила ей новую печь.

После переговоров с президентом Эммануэлем Макроном в Париже президент Украины Владимир Зеленский призвал к проведению нового саммита в "Нормандском формате". НАТО, США и ЕС подтвердили, что неизменно поддерживают территориальную целостность Украины. Но, как и большинство людей в Марьинке, Деркач не верит, что Запад поможет Украине, если Россия решится на вторжение.

"Ни Европе, ни США мы не нужны с нашими проблемами", - говорит она.

Но кажется, что вся Украина тоже забыла о Марьинке на линии фронта. Когда война началась в 2014 году, поставки газа здесь были отрезаны и с тех времен не возобновлены. Большинство местных предприятий были уничтожены в боях или просто закрылись. Многие поля засеяны минами, поэтому любая аграрная деятельность невозможна. Питьевую воду приходится покупать, поскольку та, которая течет из-под крана и в колодцах, загрязнена.

Читайте также"Уже не 2014 год": Кулеба уверяет в готовности Украины к любой агрессии КремляМестные в основном сажают собственные огороды, чтобы иметь хоть какую-то еду. Хотя военные советуют им работать до обеда, потому что тогда риск погибнуть от пули меньше.

"Жизни здесь обрываются во второй половине дня", - говорит 62-летняя Алина Коссе, директор местного государственного художественного центра. Она с сожалением, но и достаточно реалистично оценивает экономическое возрождение Марьинки. Когда-то здесь жили 10 тысяч человек. Но почти половина людей уехали либо во время боев 2014-2015 годов, либо после них.

Лояльность оставшихся не однозначна. Коссе говорит, что многие местные жители поддерживают Россию, потому что смотрят российские новости. А Украина не смогла заблокировать трансляцию из Донецка. На русском языке говорят большинство жителей Марьинки. Хотя украинский можно услышать от людей старшего возраста. Коссе рассказала, как в ее дом бросили взрывчатку, потому что она помогала армии Украины.

В начале войны волонтеры покупали плохо обеспеченным солдатам одежду: от носков и до нижнего белья. Теперь они привозят беспилотники и оптические системы для оружия.

"Нашу армию не сравнять с тем, какой она была в 2014 году. Если Россия осмелится атаковать нас снова, это приблизит конец самой России. Поверьте", - говорит Коссе.

Увеличенный оборонный бюджет и семь лет боевого опыта сильно изменили украинскую армию. Она больше не та кучка неорганизованных добровольцев, какой была в 2014-м. Во дворе заброшенного дома в Марьинке в 400 метрах от ближайшей военной позиции российских сил украинский солдат с позывным Каба говорит, что уверен в способности Украины сопротивляться России.

"Если наши союзники закроют небо для российской авиации и не позволят российским кораблям атаковать нас с моря, мы сможем сражаться с Россией на земле", - сказал он.

48-летний снайпер говорит, что его подразделение использует канадское, американское и украинское оружие. Британские инструкторы также провели необходимую подготовку. Но он признает, что с февраля из Донецка начались снайперские обстрелы, которые ведут хорошо подготовленные и вооруженные российские солдаты.

Читайте такжеМакрон заявил о необходимости "красных линий" в отношениях запада с Россией"У них есть опасные боевые лазеры, которые сжигают сетчатку, если попадут в глаза", - рассказал военный.

Каба родом из Херсона на юге Украины. По его словам, снайперы и мины - главная причина смертей в зоне боевых действий сейчас. В середине марта украинский солдат погиб от снайперской пули вблизи Марьинки. А сообщения о гибели или ранении людей на линии фронта довольно часты. Из-за эскалации солдаты не обращают внимание на COVID-19. Хотя сейчас им делают прививки от коронавируса.

Вечером Марьинка пуста. Лишь время от времени небольшие группы подростков и бродячих собак блуждают по центру. Несколько мужчин тихо ловят рыбу в местном пруду, игнорируя предупреждения о минах. Старая пекарня в Марьинке была уничтожена обстрелом в 2014 году. В 2016-м протестантская церковь открыла здесь новую. Это одно из немногих предприятий, которое до сих пор работает, выпекая около 1000 буханок хлеба ежедневно.

38-летний пастор Роман Рязанцев организует бесплатную раздачу хлеба или продажу по минимальной цене. По его словам, его паства встревожена. Окна снова дрожат от обстрелов. И приходится обустраивать бомбоубежища.

"Люди уже привыкли, что все тихо. Они отремонтировали свои дома. И вот теперь все начинается снова. Страх, с которым они жили, миновал на половину. И вот он возвращается", - сказал пастор.

Читайте такжеFAZ: Зеленский требует от Макрона большего, он правБасова пережила Вторую мировую войну. Женщина и подумать не могла, что ей придется пережить еще одну и даже более долгую войну в конце жизни. Когда она слышит выстрелы или взрывы, она читает молитвенник, чтобы успокоиться.

"Чего они хотят от нас? Им нужны деньги? Я отдам всю свою пенсию, чтобы только перестали стрелять", - говорит Басова.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Перевод: Лесь Дымань