Она призвала представителей "зомбоящика" не обсуждать Украину.

В прямом эфире программы "Право на власть" ее ведущая Наталья Мосейчук обратилась к российским пропагандистам.

Соответствующее видео опубликовано на сайте ТСН.

Так, телеведущая призвала представителей "зомбоящика" не обсуждать Украину, а вместо этого озвучивать проблемы собственного государства.

Читайте такжеПремьер дал совет ведущей Мосейчук, как реагировать на ботов в сети"Насчет "зомбоящика", который каждый вечер обрабатывает свой народ дерьмом, я имею в виду русских. Уважаемые или непочтительные россияне! Вы лучше расскажите, как умирает ваше село, названное в честь вашего президента Путина. Вы лучше расскажите про ход дела в Гааге про убийство 300 человек в малазийском "Боинге". Вы лучше расскажите о том, как живёт Россия "за поребриком", потому что у вас за поребриком начинается "Китайская народная республика" - и очевидно, вас то, что происходит за Уралом, не интересует. Вы лучше расскажите про провал вашей вакцинации, потому что у вас в Москве не хватает коек. Вы также расскажите про своих нацистов, которых нанимают для мордобоя власть имущие. Вы расскажите о том, как в вашей идеологии уживаются убиенный царь-батюшка и Владимир Ильич Ленин. Ну и расскажите, почему вашего президента не хотят видеть в приличном обществе", - заявила Мосейчук.

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Автор: Ольга Робейко