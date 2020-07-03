Телеведущая Алла Мазур предложила, как лучше подготовиться к возвращению дистанционного образования

Ведущая обращает внимание, чтобы дистанционное обучение было качественным и эффективным, Минобразования и Минцифры Украины необходимо принять срочные шаги до начала сентября.

Телеведущая 1+1 Алла Мазур высказалась против подписания петиции о запрете дистанционного образования в Украине. Ведущая предполагает, что до сентября 2020 года Украину может накрыть вторая волна заражения COVID-19, и Министерство образования и науки Украины должно вовремя пересмотреть свои положения относительно дистанционного образования.

Об этом Алла написала посты с предложениями на своей странице в Facebook.

Алла Мазур воспитывает 12-летнего сына Артема и на собственном опыте убедилась, что образование Украины не было готово к дистанционному режиму в связи с пандемией коронавируса. Ведущая присоединяется ко всем родителям, которые беспокоятся об образовании своих детей, не получивших во время учебного процесса в условиях карантина должного уровня знаний.

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Ведущая обращает внимание, чтобы дистанционное обучение было качественным и эффективным, Минобразования и Минцифры Украины необходимо принять срочные шаги до начала сентября. Среди распространенных проблем: отсутствие Интернета. Без интернета и соответствующих гаджетов идея дистанционного образования может провалиться.

В прошлом году без Интернета оставались около 700 украинских школ. В Министерстве образования отмечают, что они работают над этим вопросом. Однако Алла Мазур считает, что стоит подключать бизнес Украины и искать для них мотивацию помогать образованию. Например, снизить налоги за диджитализацию целого региона или предоставить другие важные преференции.

В своем посте в Facebook Мазур, в частности, отметила: "У каждого школьника и учителя (!) должен быть доступ к Интернету и соответствующий гаджет! Я убедилась, что дистанционное образование может быть эффективным только в режиме диалога. Сколько угодно можно записывать показательные уроки, но ребенку необходимо, чтобы с ним поговорили. И объяснили еще раз, если не понял. Учителям нужны методички таких уроков".

"Вот мои выводы после ZOOM-уроков сына. Он должен быть не короче 45 мин. Но и не длиннее, потому что дети угасают.

Первые 10-ть: обязательное обсуждение домашнего задания. Потому что если ребенок не слышит реакции на сделанную работу, у него вопрос: а зачем я буду стараться, все равно никто внимания не обращает.

Следующие 20 минут - объяснение новой темы. Учителем! Далее - обязательные 10 минут диалога по ней: чтобы услышать голоса и ответ хоть части класса. И финальные 5 минут - объяснения следующего домашнего задания. И максимально доброжелательный голос учителя!", - добавила телеведущая.

Также Мазур призывает обратить внимание на детей с особыми образовательными потребностями. Кроме качественного Интернет-подключения и гаджетов, им необходимы дополнительные консультации онлайн. Это важный пункт, который должен быть предусмотрен в учебных методичках.

Телеведущая напоминает, что необходимо прислушиваться к врачам и помнить о правилах безопасности в условиях COVID-19. Это очень важно - беречь друг друга.

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