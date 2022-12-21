По словам Данилова, сейчас уже все выводы в отношении России сделаны, а цели определены, поэтому мощность поддержки Западом Украины будет расти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что текущий визит президента Украины Владимира Зеленского в США означает принципиально новый этап войны с Российской Федерацией.

Об этом Данилов написал в своем Twitter. По его словам, все выводы в отношении РФ уже сделаны.

"Визит президента Украины Владимира Зеленского в США - это принципиально новый этап нашей войны за независимость. Все выводы в отношении России сделаны и цели определены", - подчеркнул секретарь СНБО.

Видео дня

Данилов отметил, что мощность поддержки Запада будет расти. По его мнению, "страна-бензоколонка больше никогда не должна стать проблемой для мира".

Визит Зеленского в США

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 декабря, Зеленский посетит Вашингтон. На встрече планируется обсуждение сотрудничества двух стран. Президент Украины также выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США и проведет ряд двусторонних встреч.

По данным CNN, к организации и обеспечению мер безопасности были привлечены различные структуры США. По данным издания, Зеленский прибыл в Польшу на поезде до Перемышля, возле польско-украинской границы. В Вашингтон украинский президент вылетел из аэропорта Жешув.

Зеленский в 21:00 по киевскому времени прибудет в Белый дом для встречи с Байденом. Ориентировочно в 23:30 должна начаться совместная пресс-конференция президентов Украины и США.

Вас также могут заинтересовать новости: