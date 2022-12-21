В настоящее время Зеленский направляется в США на американском военном самолете.

Американские законодатели получили указания относительно выступления президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом.

Оно запланировано на 2:30 по киевскому времени (19:30 по восточному времени), сообщает The New York Times.

"Согласно служебной записке, которую я получил от сержанта Белого Дома: никаких гостей, закрытая галерея Дома и много охраны со стороны Дома Капитолия", - пишет издание.

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По данным CNN, встреча будет проходить по такому расписанию (по киевскому времени):

21:00 - Байден приветствует Зеленского в Белом доме;

21:30 - двусторонняя встреча президентов;

23:30 - совместная пресс-конференция;

01:15 - Зеленский прибудет на Капитолийский холм;

02:30 - президент Украины выступит перед совместным заседанием Конгресса.

Как известно, в настоящее время украинский лидер направляется в США на американском военном самолете.

Визит Зеленского в США: что известно

Как сообщал УНИАН, Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон.

По данным CNN, к организации и обеспечению мер безопасности были привлечены различные структуры США. По данным издания, Зеленский прибыл в Польшу на поезде в Перемышль, возле польско-украинской границы. В Вашингтон украинский президент вылетел из аэропорта Жешув.

СМИ уже сравнили визит Зеленского в Вашингтон с поездкой Черчилля в американскую столицу перед вступлением США в войну.

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