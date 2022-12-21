Американские законодатели получили указания относительно выступления президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом.
Оно запланировано на 2:30 по киевскому времени (19:30 по восточному времени), сообщает The New York Times.
"Согласно служебной записке, которую я получил от сержанта Белого Дома: никаких гостей, закрытая галерея Дома и много охраны со стороны Дома Капитолия", - пишет издание.
По данным CNN, встреча будет проходить по такому расписанию (по киевскому времени):
- 21:00 - Байден приветствует Зеленского в Белом доме;
- 21:30 - двусторонняя встреча президентов;
- 23:30 - совместная пресс-конференция;
- 01:15 - Зеленский прибудет на Капитолийский холм;
- 02:30 - президент Украины выступит перед совместным заседанием Конгресса.
Как известно, в настоящее время украинский лидер направляется в США на американском военном самолете.
Визит Зеленского в США: что известно
Как сообщал УНИАН, Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон.
По данным CNN, к организации и обеспечению мер безопасности были привлечены различные структуры США. По данным издания, Зеленский прибыл в Польшу на поезде в Перемышль, возле польско-украинской границы. В Вашингтон украинский президент вылетел из аэропорта Жешув.
СМИ уже сравнили визит Зеленского в Вашингтон с поездкой Черчилля в американскую столицу перед вступлением США в войну.