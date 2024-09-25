Украинская военнослужащая рассказала о нюансах службы в ВСУ и о том, как в итоге она оказалась в ТЦК.

Пока некоторые мужчины боятся территориальные центры комплектования (ТЦК), Юлия с позывным "Ведьма" рассказала о том, как после службы в рядах Вооруженных сил Украины начала работать в военкомате. Все началось в 2015 году.

"Я сначала настойчиво ходила в Николаевский ОТЦК, пришла туда и сказала, что буду ночевать там, но не уйду, пока мне не дадут такую возможность", - заявила она в интервью "Суспільному".

В итоге, по ее словам, ей предложили место в бригаде, которая в 2014-м вышла из Крыма. Первую ротацию она провела на остров Змеиный, будучи единственной женщиной среди военных. Но главной ее задачей было попасть на фронт во время АТО, призналась Юлия корреспондентам:

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"Меня не пускали, боялись, я — одинокая мама, двое детей, а если со мной что-то случится. Но опять же, моя настойчивость и упрямство привели к тому, что я добилась своего"

Она сообщила, что в 2021 году ее подразделение передислоцировали в Бердянск. 24 февраля 2022 года началась полномасштабная война и уже через два дня, 26 февраля, по словам военнослужащей, она получила приказ об эвакуации под угрозой оккупации города.

Несмотря на отсутствие опыта вождения, ей удалось с другими женщинами вывезти гражданских через оккупированные территории. В октябре того же года подразделение передислоцировали в Запорожье, но во время прохождения ВЛК "Ведьме" сообщили, что она непригодна к службе из-за контузии.

"Они вообще хотели, чтобы я списалась и не служила дальше. Но я понимаю: уже пошёл одиннадцатый год в ВСУ, и я не смогу быть просто гражданской", - отметила Юлия.

Поэтому сейчас она работает в районном ТЦК Николаева. Там женщина, по ее словам, занимается оформлением документов, помогает как медик и выполняет функции водителя. Не обходит ее стороной и мобилизационная работа, отметила она в интервью. И добавила, что часто слышит оскорбления от людей, которые обвиняют ее в мобилизации мужчин.

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