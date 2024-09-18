Майор НГУ о мобилизации заключенных: Я не понимаю, почему мы не начали это раньше

По его словам, россияне начали мобилизовать осужденных еще до войны, в частности в "Вагнер".

Украине следовало бы раньше начать мобилизовать осужденных. В этом случае украинцам можно было бы положиться на опыт противника. Об этом в интервью Укринформу заявил Герой Украины, майор бригады "Рубеж" Виталий Литвин.

"Мне интересно, почему не начали это (мобилизацию осужденных - УНИАН) еще раньше. Серьезно, это надо было начинать еще раньше. Много, как говорил Тарас Григорьевич Шевченко: учитесь, читайте, чужому научайтесь, своего не чурайтесь. Российская Федерация начала это делать еще до полномасштабного вторжения, возможно они там в свое подразделение "Вагнер" еще кого-то из осужденных мобилизовали. Затем полномасштабное вторжение, это стало масштабной деятельностью. И это также ответственность командира подразделения", - сказал Литвин.

Он добавил, что человек с судимостью может быть эффективен, если это не тяжелые преступления. Литвин добавил, что сам выполнял бы задачи бок о бок с такими бойцами.

Видео дня

"Еще такое, я не помню кто, или Богдан Хмельницкий сказал, возможно не он, кто-то очень давно из украинских политических деятелей говорил, что, если человек эффективен тебе сейчас и на этом месте, то не вспоминай его прошлое. То есть также можно смотреть через призму времени. Человек мог совершить какую-то кражу, украсть автомобиль, и мы возьмем его, учитывая его навыки, например, быстро ездить То есть уже будет показывать свои навыки. Командир общается, это ответственность командира, все на командира", - сказал он.

Майор раскрыл некоторые фрагменты общения с пленными, в частности с "вагнеровцами". Оккупантов отправляли на "мясо", поэтому они не владели практически никакой тактической информацией. раскрыть что-то из вашего опыта по общению с пленными?

Впрочем, российские командиры, которые попадали в плен, раскрывали всю информацию, которой владели. Взамен россияне получали медицинскую помощь, воду, сигареты.

"Мы садились, и были командиры рот, которые показывали расположение КСП-батальонов, то есть они понимали, что врать им смысла нет, всю информацию можно проверить. Кто-то прямо какого-то сопротивления, что я там не буду ничего рассказывать никогда - такого не было. И они все, начиная от офицеров, заканчивая рядовым стрелком, все постоянно шли на контакт и рассказывали, что они знают, и делились своей информацией", - сказал Литвин.

Мобилизация осужденных в Украине

Как сообщал УНИАН, Украина активно привлекает заключенных к войне против российских захватчиков. Новобранцы воюют на горячих направлениях. Осужденные за различные преступления, они воспринимают свою службу на защите Украины как искупление и шанс на новую жизнь без судимостей.

В составе 3-й ОШБр воюют бойцы из числа бывших осужденных после специального курса военной подготовки и в основном это мотивированный хороший личный состав, рассказал экс-командир Азова, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

Вас также могут заинтересовать новости: