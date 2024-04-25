В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины дали гражданам советы, чтобы не стоять в очередях возле территориальных центров комплектования.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ в Telegram в связи с появлением информации об очередях у ТЦК.
"Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или стать на учет", - говорится в сообщении.
В то же время, в сухопутных войсках ВСУ напомнили гражданам, что территориальные центры комплектования (ТЦК) работают 24/7.
"Вы можете прийти в любое удобное для вас время", - говорится в сообщении.
Также можно предварительно позвонить в ТЦК. Соответствующие контакты ТЦК можно найти, перейдя по ссылке.
Мобилизация в Украине
Как сообщал УНИАН, 16 апреля 2024 года президент Украины подписал новый закон о мобилизации. Он предусматривает ряд новых ограничений для военнообязанных, а также компенсации для военнослужащих. Этот закон вступит в силу 18 мая .
Министерство обороны Украины опубликовало пояснения к принятому недавно закону о мобилизации.