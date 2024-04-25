Перед визитом в Территориальные центры комплектования можно позвонить туда.

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины дали гражданам советы, чтобы не стоять в очередях возле территориальных центров комплектования.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ в Telegram в связи с появлением информации об очередях у ТЦК.

"Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или стать на учет", - говорится в сообщении.

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В то же время, в сухопутных войсках ВСУ напомнили гражданам, что территориальные центры комплектования (ТЦК) работают 24/7.

"Вы можете прийти в любое удобное для вас время", - говорится в сообщении.

Также можно предварительно позвонить в ТЦК. Соответствующие контакты ТЦК можно найти, перейдя по ссылке.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 16 апреля 2024 года президент Украины подписал новый закон о мобилизации. Он предусматривает ряд новых ограничений для военнообязанных, а также компенсации для военнослужащих. Этот закон вступит в силу 18 мая .

Министерство обороны Украины опубликовало пояснения к принятому недавно закону о мобилизации.

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