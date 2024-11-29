По некоторым данным, реальное число дезертиров может достигать 200 000 человек.

Массовое дезертирство лишает украинскую армию крайне необходимой ей живой силы и подрывает ее боевые планы в решающий момент войны с Россией, что может поставить Киев в невыгодное положение на будущих переговорах о прекращении огня.

Как пишет Associated Press, количество дезертиров насчитывает десятки тысяч. По словам военных командиров и солдат, целые подразделения покидают свои посты, оставляя оборонительные рубежи уязвимыми и ускоряя территориальные потери.

"Некоторые уходят в отпуск по медицинским показаниям и не возвращаются, преследуемые травмами войны и деморализованные мрачными перспективами победы. Другие конфликтуют с командирами и отказываются выполнять приказы, иногда в разгар перестрелки", - пишет AP.

Видео дня

Как пишет AP, по данным украинской прокуратурі, с момента вторжения России более 100 000 солдат были обвинены в дезертирстве. При этом почти половина из них ушла в самоволку только за последний год:

"В то же время реальное число дезертиров может быть гораздо выше - по оценкам одного из законодателей, оно может достигать 200 000 человек".

Как отмечает издание, многие дезертиры не возвращаются, получив отпуск по медицинским показаниям. Так, один из дезертиров расссказал, что сначала он покинул свое подразделение с разрешения, потому что ему требовалась операция. Однако к моменту окончания отпуска он не смог заставить себя вернуться.

"Лучший способ объяснить это - представить, что вы сидите под обстрелом, и с их (российской) стороны на вас летит 50 снарядов, а с нашей - всего один. Потом ты видишь, как твоих друзей разрывает на куски, и понимаешь, что в любую секунду это может произойти и с тобой", - рассказал он.

Дезертирство превратило боевые планы в песок

AP стало известно о случаях, когда оборонительные рубежи были серьезно подорваны из-за того, что целые подразделения не подчинялись приказам и оставляли свои позиции.

По словам одного из законодателей, в сентябре военные Украины зафиксировали нехватку 4 000 военнослужащих на фронте в основном из-за смертей, ранений и дезертирства. Большинство дезертиров - недавние новобранцы.

Начальник юридической службы одной из бригад, который отвечает за рассмотрение дел о дезертирстве и передачу их в правоохранительные органы, говорит, что таких дел у него было много.

"Главное, что они покидают боевые позиции во время боевых действий, и из-за этого гибнут их товарищи. У нас было несколько ситуаций, когда отряды бежали, маленькие или большие. Они оголяли свои фланги, и враг заходил на эти фланги и убивал своих братьев по оружию, потому что те, кто стоял на позициях, не знали, что рядом больше никого нет", - сказал чиновник.

Так, по словам офицера 72-й бригады, именно дезертирство привело к тому, что Украина потеряла Угледар. Тем не менее, офицер не питает злобы к дезертирам.

"На данном этапе я не осуждаю никого из солдат моего батальона и других. ... Потому что все просто очень устали", - сказал он.

Обвинение дезертиров

Прокуроры и военные предпочитают не выдвигать обвинений против солдат, ушедших в самоволку, и делают это только в том случае, если не удается убедить их вернуться. Однако некоторые дезертиры возвращаются, только чтобы снова уйти.

Как говорит адвокат Татьяна Иванова, солдаты, оправданные за дезертирство по психологическим причинам, создают опасный прецедент, потому что "тогда почти все оправдываются (уходят), потому что здоровых людей (в пехоте) почти не осталось", - говорит она.

Борьба с СЗЧ в Украине

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу. Он касается тех, кто впервые ушел в СЗЧ или дезертировал.

По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, действие контракта бойцов, которые добровольно вернулись на место прохождения службы, продолжается. Также им возобновят выплаты и социальные льготы.

В то же время заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин уверен, что около половины всех случаев СЗЧ можно избежать, если выходить на диалог с военными.

Вас также могут заинтересовать новости: