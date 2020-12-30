Тюрьма, в которой находился стрелявший в украинского бизнесмена Евгения Щербаня россиянин Вадим Болотских, находится на неподконтрольной Украине территории.

Судьба убийцы украинского бизнесмена Евгения Щербаня россиянина Вадима Болотских остается не известной, но из тюрьмы, где он отбывал пожизненное наказание его выпустили.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону в издании «Гордон» рассказал младший сын бизнесмена Руслан Щербань.

Руслан Щербань рассказал, что, по его информации, убийца был выходцем из КГБ, окончил Высшую школу КГБ СССР. С убийцей отца Руслан встречался дважды – в первый раз на суде в Луганске, во второй – во время дачи показаний в Киеве.

Именно во время второй встречи Болотских назвал Руслану Щербаню имена заказчиков. По словам Щербаня, это были «Кушнир, Рябой, Гурик, Матрос и Лазаренко». Тогда же убийца объяснил и убийство супруги Евгения Щербаня, заявил, что думал, что она его телохранитель.

Нынешняя судьба Болотских не известна. «Тюрьма, в которой он отбывал пожизненное заключение, оказалась с той стороны, и, да, его там сейчас нет. Это по моей информации – официально прокуратура подтвердить не может», - рассказал Руслан Щербань.

Как заявил Руслан Щербань, у него есть все основания подозревать в заказе убийства Павла Лазаренка, который кроме политических амбиций был также должен Евгению Щербаню крупную сумму денег – 50 млн долл.

В своих воспоминаниях о времени после убийства отца Руслан Щербань говорит о том, что семью поддержали немного людей: «Очень много людей отвернулось. Из тех людей, которые реально помогали, я могу назвать Иосифа Давыдовича Кобзона и Ахметова Рината Леонидовича. По большому счету, все».

Потому, по словам Руслана, недавний фильм своего старшего брата Евгения Щербаня он воспринял с недоумением, поскольку уже 7 лет назад журналисты снимали фильм по истории Щербаня, и там были расставлены «точки над и».

«Ахметова он обвиняет в каком-то неправильном отношении к нему. Я не согласен. Потому что мы с Ринатом Леонидовичем сели в 1997 году, провели штук 10 встреч, взяли все цифры, взяли менеджеров, которые занимались бизнесом моего отца, разрисовали всю картину, увидели цифры – сочлись, пожали друг другу руки – и разошлись. И пошли дальше работать и заниматься своими делами», - говорит Руслан Щербань.

Напомним, некоторое время назад вышел фильм-расследование о перераспределении имущества Евгения Щербаня, убитого в 1996 году, снятый одним из его сыновей, в которой тот обвинил ряд бывших партнеров отца в недобросовестном распределении бизнеса после его смерти.

Как известно, Евгений Щербань был влиятельным политиком начала 90-х в Украине, также он владел рядом предприятий в Донецкой области, который после его смерти перешли его партнерам.

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Автор: УНИАН