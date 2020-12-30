Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV, Виктор Андриенко и Василий Вирастюк поздравили с Новым годом детей из детских домов, малообеспеченных семей и детских больниц. Специально был напечатан тираж книги «Легенди Чарівнолісся» и проведена автограф-сессия с автором и актерами будущего фильма.

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV вместе с Виктором Андриенко и Василием Вирастюком подготовил благотворительную акцию для детей по всей Украине. Компания финансировала печать тиража книги «Легенди Чарівнолісся» издательства Братьев Капрановых и 29 декабря провела презентацию книги, где состоялась встреча малышей с Виктором Андриенко и Василием Вирастюком.

«Мы хотим, чтобы дети имели доступ к качественной украинской литературе с современным взглядом. Книга «Легенди Чарівнолісся» — это удивительная история, которая погружает даже самых маленьких читателей в волшебный мир. Мы знаем, что не все имеют доступ к новой украинской литературе. Именно поэтому мы делаем такие благотворительные проекты», — отмечает директор по маркетингу SWEET.TV Марина Русак.

Книга «Легенди Чарівнолісся» — олицетворение украинской культуры. Сюжет создавался по одноименному фильму Виктора Андриенко, над иллюстрациями работал известный украинский художник — Олесь Юсипчук, а персонажи создавались по прототипами украинских актеров: Бродника писали с Василия Вирастюка, а на образ Мольфара Базики вдохновил Василий Бендас.

Съемки фильма «Легенди Чарівнолісся», которые были профинансированы Государственным Агентством Украины по вопросам кино и Украинским Фондом Культуры, к сожалению, были приостановлены из-за карантина. Но они возобновятся в новом году, и лента скоро появится на экранах украинских кинотеатров.

«Очень важно дарить детям сказку, особенно в эти праздничные дни, когда даже каждый взрослый ждет новогоднее чудо. Я довольно часто участвую в детских проектах, на мой взгляд это наиболее искренняя и самая благодарная аудитория, для которой хочется творить и менять мир к лучшему», — говорит Василий Вирастюк.

Экземпляры книги будут отправлены в детские библиотеки, а также в детские дома, школы-интернаты и детские больницы по всей Украине.

«Когда мы начали общаться со SWEET.TV я был удивлен, что наши цели полностью совпадают. Мы начали диалог о помощи детям, о том, что им нужно читать современную, качественную украинскую литературу. — отмечает Виктор Андриенко, — Мы со SWEET.TV хотим создавать форматы для детей. Отсюда и начался наш общий проект. Мне очень импонирует, что национальный онлайн-кинотеатр помогает молодым украинским режиссерам. Это то, что объединяет мир Виктора Андриенко со SWEET.TV».

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV создал Фонд развития украинского кино и телевидения, куда перечисляется по 10 гривен с каждого платного подключения к сервису. Компания стремится создавать новое украинское кино, дарить его магию украинским зрителям, популяризировать наш кинематограф и создавать проекты, которыми будет гордиться вся страна.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН