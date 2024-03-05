Проблема нелегального рынка возникает тогда, когда появляются три основных элемента, и все они есть в Украине.

Европейский опыт указывает на то, что чрезмерное налогообложение и отсутствие контроля за нелегальной торговлей сигаретами приводит к увеличению теневого рынка. В интервью изданию NV Светлана Шарамок, СЕО JTI Украина, заявила, что в случае, если Кабмин решит привязать ставки акцизного налога к евро, прогнозировать рост цены на легальные сигареты будет очень трудно.

По словам Шарамок, в Украине уже достигнут верхний предел цены, который потребители готовы платить за легальные сигареты.

"Проблема нелегального рынка возникает тогда, когда появляются три основных элемента и все они есть в Украине. Это отсутствие системного контроля над исполнением законодательства, экономическая уязвимость потребителя и непропорциональный рост налогов", - сообщила руководитель компании.

Видео дня

Она напомнила, что в последние пять лет ежегодно на 20% повышается ставка акциза, и уровень налогообложения опережает рост доходов потребителей, снижая их покупательную способность.

Похожие кейсы можно наблюдать даже в странах Евросоюза, как в Германии и Франции. К примеру, во Франции средняя цена на пачку сигарет составляет 12 евро, а в Германии – 7,5 евро. И как результат в Германии втрое меньше уровень нелегальной торговли.

"Поэтому даже европейский опыт указывает на то, что чрезмерное налогообложение и отсутствие контроля над нелегальной торговлей приводит к плачевным результатам", - подчеркнула Шарамок.

Она считает введение акцизных ставок в евро нелогичным. "Подавляющее большинство продукции – локального производства, поэтому и себестоимость, логистические расходы, зарплаты и налоги уплачиваются в национальной валюте. Поэтому все действующие члены ЕС, не входящие в Еврозону, как Польша или Румыния, продолжают применять ставки акциза на табачные изделия в национальной валюте. Но в Украине просто хотят перевести риски девальвации на потребителя. Это будет звездный час нелегального рынка", – уверена Шарамок.

Как известно, по данным компании Kantar за октябрь 2023 года, доля нелегального табачного рынка Украины составила 25,7% и продолжает увеличиваться.