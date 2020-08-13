"Уйди красиво, пока не поздно": белорусская писательница из Украины эмоционально обратилась к Лукашенко

Алексиевич напомнила, что никто из протестующих не хочет крови.

Белорусская писательница украинского происхождения, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич прокомментировала ситуацию в республике, обратившись к ее президенту Александру Лукашенко.

Об этом идет речь в ее интервью "Радио Свобода".

В частности, она призвала Лукашенко покинуть пост президента.

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"Я хотела б сказать то же, что красиво сказала журналист Светлана Калинкина: "Уйди красиво!.." Но уже не получится, уже кровь [пролилась]. Уйди, пока не поздно, пока ты ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови, – сказала она.

Обращаясь к участникам протестных акций в Беларуси, Алексиевич поблагодарила их за сохранение достоинства.

"Я просто влюбилась в свой народ за последние несколько недель. Это совершенно другие люди, в этих людях совсем другая сила. Раньше у меня было некоторое разочарование – теперь нет. Я просто хочу сказать, что нам надо быть организованнее и что борьба найдет и лидеров. А то все решили, что эти девушки [сами] всё сделают. И очень плохо, что вокруг них не было команды", - убеждена писательница.

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Она предположила, что белорусская власть объявила своему народу войну, комментируя жесткие действия силовиков в отношении простых людей.

"И сегодня просто хватают людей, хватают на улице. Задержанные сидят в спортзалах без еды и воды. И самое главное – люди абсолютно мирные. Сегодня была акция солидарности женщин, которые просили: мы хотим знать правду о выборах, не убивайте наших мужчин. У них было только два требования. Они несли цветы, молились у Вечного огня. А когда начали расходиться, когда их стало поменьше, на них напал ОМОН. Я даже не говорю о том, что происходит ночью. Это просто военные действия...", - сказала Алексиевич.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую - 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечень (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тысяч участников акций в ночь на 10 августа, более 2000 человек в ночь на 11 августа и более 1000 - в третью ночь акций в разных городах страны.

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