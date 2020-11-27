Кицюка обвиняли в незаконном привлечении активистов Автомайдана к административной ответственности.

Судья Шевченковского районного суда Киева Лидия Щебуняева оправдала судью Виктора Кицюка, которого обвиняли в незаконном привлечении активистов Автомайдана к административной ответственности.

Читайте такжеВсю открыла дисциплинарные дела против четырех судей за решение в отношении активистов МайданаОб этом в своемTelegram-канале сообщает Адвокатская совещательная группа.

"Только что судья Шевченковского суда Щебуняева оправдала Виктора Кицюка", - говорится в сообщении.

Как сообщил в Facebook адвокат потерпевших по делу Роман Маселко, Щебуняева "не нашла состава преступления в осуждении невиновного, на основании рапорта, в котором нет ни одной подписи при отсутствии ни одного доказательства вины и доказательствах невиновности водителя".

По ст. 375 Уголовного кодекса ("вынесение судьей заведомо неправосудного решения") расследуются дела около 20 "судей Майдана". 12 января, согласно решению КСУ от 11 июня, эта статья прекращает свое действие как неконституционная. Таким образом, все дела в отношении "судей Майдана", скорее всего, будут закрыты.

Дело Кицюка и Царевич

Судей Печерского райсуда Киева Виктора Кицюка и Оксану Царевич обвиняют в вынесении заведомо неправосудного решения (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса). Эта статья Уголовного кодекса, согласно решению Конституционного суда, теряет силу в декабре 2020 года.

Кицюк и Царевич обвиняются в том, что, заведомо зная о сфальсифицированных протоколах и рапортах сотрудников ГАИ, а также игнорируя доказательства невиновности водителей, лишали последних права на управление транспортными средствами из-за поездки к резиденции экс-президента Виктора Януковича «Межигорье».

В отдельных случаях к ответственности привлекались даже те лица, которые вообще на момент якобы нарушения правил дорожного движения (отказ остановиться по требованию сотрудника милиции) вообще находились в другом месте.

В июне 2020 года Шевченковский райсуд признал Царевич невиновной в вынесении заведомо неправосудных решений о привлечении к административной ответственности участников Автомайдана в январе 2014 года.

Приговор по делу против Кицюка ожидался 23 ноября.

Адвокат потерпевших по этому делу Роман Маселко заявил, что Царевич и Кицюк крайне заинтересованы в получении оправдательных приговоров до 12 декабря, поскольку в этот день теряет силу статья Уголовного кодекса, по которой судей привлекают к ответственности.

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Автор: Дмитрий Хилюк