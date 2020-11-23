Экс-судью Печерского райсуда Киева Оксану Царевич обвиняли в незаконном привлечении активистов Автомайдана к административной ответственности. В июне 2020 года Шевченковский райсуд признал Оксану Царевич невиновной в постановлении заведомо неправосудных решений. Прокуратура и адвокат потерпевших «автомайдановцев» обжаловали этот приговор.

Заседание Апелляционного суда Киева по рассмотрению апелляции на оправдательный приговор "судье Майдана" Оксане Царевич, обвиняемой в незаконном привлечении активистов Автомайдана к административной ответственности, перенесено на 2 февраля 2021 года.

Читайте такжеВысший совет юстиции открыл дисциплинарное производство в отношении судьи ЦаревичОб этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат потерпевших "автомайдановцев" Роман Маселко.

«Заседание отложили. Следующее заседание 2 февраля 2021 года в 11:00. Царевич и ее адвокат были очень против. Видимо хотели полного оправдания уже сегодня», - написал он.

Дело Царевич

Судей Печерского райсуда Киева Царевич и Виктора Кицюка обвиняют в вынесении заведомо неправосудного решения (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса).

Во время досудебного расследования установлено, что эти судьи во время Революции достоинства выносили заведомо неправосудные решения о привлечении к административной ответственности активистов Автомайдана.

Отдельно, Царевич в 2013 году по фальшивым рапортами инспекторов ГАИ массово лишала водителей прав управления авто за якобы невыполнение требований инспекторов, а фактически - за поездку к резиденции экс-президента Виктора Януковича "Межигорье".

В июне 2020 года Шевченковский райсуд признал Царевич невиновной в постановлении заведомо неправосудных решений о привлечении к административной ответственности участников Автомайдана. Прокуратура и адвокат потерпевших обжаловали этот приговор.

Приговор по делу Кицюка ожидался сегодня, однако заседание суда перенесено на 25 ноября.

Маселко заявил, что Царевич и Кицюк крайне заинтересованы в получении оправдательных приговоров до 12 декабря, поскольку в этот день, согласно решению Конституционного суда, теряет силу статья 375 Уголовного кодекса, по которой судей привлекают к ответственности. Если суды оправдают Кицюка и Царевич, то они смогут восстановиться в должностях и отсудить у государства миллионные компенсации.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева