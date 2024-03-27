Сегодня на заседании были заслушаны объяснения представителя истца Игоря Коломойского о необходимости признания противоправным и отмены указа Владимира Зеленского в части, где говорится, что Коломойский потерял гражданство Украины.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда объявил перерыв до 24 апреля в рассмотрении искового заявления бизнесмена Игоря Коломойского о признании противоправным и отмене указа президента Украины о потере бизнесменом гражданства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил судья Николай Гимон. В частности, судебное заседание продолжится 24 апреля в 15:45.

Сегодня, во время заседания, сначала суд отказал представителям президента Украины Владимира Зеленского в удовлетворении ходатайства об оставлении искового заявления Игоря Коломойского без рассмотрения.

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В связи с этим, суд перешел к началу рассмотрения искового заявления Коломойского.

В частности, адвокат Кристина Ямельская озвучила исковые требования Коломойского и обратилась в суд с требованием признать противоправным и отменить указ президента в части, где сказано, что Коломойский признан утратившим гражданство Украины.

Защитница отметила, что указ президента является выборочным и имеет определенное предвзятое отношение, потому что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выступал с инициативой о введении множественного гражданства. Также существует много людей, которые имеют гражданство Украины и других государств, но к ним не применяется такой подход как потеря гражданства, о чем говорится в контексте относительно Коломойского.

Ямельская отмечает, что Кассационный административный суд должен проверять решения государственных органов, особенно в рамках административного судопроизводства, на дискриминацию и избирательность тех или иных решений.

Ямельская отметила, что Коломойский приобрел гражданство Государства Израиль в 1995 году до вступления в силу Конституции Украины в 1996 году и до вступления в силу закона Украины о гражданстве от 2001 года.

"В соответствии с принципом ст. 58 Конституции Украины нормативно-правовые акты не имеют обратной силы во времени, поэтому, в данном контексте, не может быть применена именно эта норма закона к гражданству, которое было приобретено в 1995 году", - сказала адвокат.

При этом, она отметила, что в отношении гражданина Коломойского наблюдается неоднозначная практика, поскольку в 2014 году он указом президента Украины был назначен на должность председателя Днепропетровской государственной администрации. Защитница напомнила, что главой ОГА может быть только гражданин Украины.

"В данном контексте, нет однозначной практики со стороны Украины, потому что сначала лицо было назначено на должность, и через некоторое время, оно было просто лишено гражданства. Хотя, в самом представлении (представителей президента) написано, что это потеря гражданства. Но на самом деле, это является лишением гражданства, потому что не было обнаружения у Игоря Коломойского о потере у него гражданства в любом случае", - подчеркнула она.

Она убеждена, что Коломойский имеет сильную юридическую позицию.

Дело Коломойского - что нужно знать

В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (сейчас размер залога увеличен до 3,9 миллиарда гривень).

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, которые просили уменьшить размер залога до начального уровня.

21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

24 октября суд отказался заменить Коломойскому содержание под стражей на домашний арест. В то же время, суд обязал руководителя отдела обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины и государственного учреждения Центр здравоохранения государственной уголовной исполнительной службы Украины в Киеве и области безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойскому с целью установления, может ли он по состоянию здоровья находиться в условиях следственного изолятора без оказания специализированной медицинской помощи.

27 октября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского до 2 декабря с альтернативной определения залога в 3,9 млрд гривень.

6 ноября Шевченковский районный суд города Киева перенес заседание о рассмотрении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому.

15 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) собралась, чтобы рассмотреть апелляционную жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского по решению ВАКС от 24.10.2023 по делу № 991/9378/23 о возвращении жалобы Коломойского И. на бездеятельность Генерального прокурора и постановление прокурора от 13.10.2023 об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности. Однако суд перенес заседание на 17 ноября в связи с тем, что сторона защиты обратилась с ходатайством об обеспечении личного участия Игоря Коломойского в рассмотрении дела.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 16 ноября уменьшила сумму залога для бизнесмена Игоря Коломойского на 891 миллион гривень.

23 ноября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и экс-руководителя столичного филиала ПриватБанка Сергея Волкова на три месяца - до 2 марта 2024 года.

28 ноября Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 26 января 2024 года с альтернативной определения залога 3 млрд 712 тыс. грн.

21 декабря Киевский апелляционный суд рассматривал обжалование постановления следственного судьи Шевченковского райсуда о продлении срока содержания Коломойского под стражей. Суд оставил бизнесмена под стражей до 26 января, но уменьшил ему залог примерно на 300 млн грн.

22 января 2024 года Шевченковский райсуд продлил срок содержания под стражей Коломойского. Судья решил ходатайство прокурора удовлетворить частично и продлить срок содержания бизнесмена под стражей в пределах срока досудебного расследования, то есть до 2 марта, с альтернативой внесения залога в размере 2 млрд 650 млн грн.

27 февраля суд оставил бизнесмена еще на два месяца в СИЗО, при этом уменьшил сумму залога на сто пятьдесят миллионов гривень.