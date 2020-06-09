Дело МН17: из тел экипажа извлекли 29 осколков "Бука"

Нидерландский институт судебной экспертизы сравнил фрагменты ракет и констатировал сходство с «Буком» нового типа, что ранее возражала Россия.

Нидерланды сообщили о результатах анализов тел погибших членов экипажа сбитого лайнера рейса МН17 на Донбассе.

Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

«В телах экипажа обнаружено 29 стальных осколков. Один из них имел форму бабочки. Судмедэксперт обнаружил его в теле капитана экипажа», – сказал журналистам прокурор Тейс Бергер.

В кабине самолета обнаружили еще один осколок в форме бабочки. Это были таких два осколка с 370 найденных.

Читайте такжеВ оккупированном Донецке арестовали ключевого фигуранта в деле МН17 – СМИ

Нидерландский институт судебной экспертизы сравнил фрагменты ракет и констатировал сходство с «Буком» типа 9М38М1.

Как сообщал УНИАН, 9 марта начался судебный процесс относительно первых четырех подозреваемых по делу о сбитии самолета рейса МН17, однако подозреваемые граждане РФ Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко не явились на судебное заседание. В то же время суд готов заочно вести процесс по делу MH17 без присутствия подозреваемых.

В заседании принимали участие защитники Пулатова - два адвоката из нидерландской юридической компании Sjöcrona Van Stigt. Также на слушаниях присутствовала российская адвокат Елена Кутьин.

Судья Хендрик Стейнгаюс сообщил, что материалы дела MH17 насчитывают 36 тыс. страниц и имеют огромное количество мультимедийных файлов в цифровом формате. В суд от прокуроров поступила информация, что на сейчас 49 родственников желают воспользоваться правом выступления в суде, 82 - желают подать письменную декларацию относительно ожиданий от суда, и 84 - желают подать заявление с требованием выплаты компенсации.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса "Бук".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram