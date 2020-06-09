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Дело МН17: из тел экипажа извлекли 29 осколков "Бука"

15:41, 09 июня 2020
Общество
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REUTERS

Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

«В телах экипажа обнаружено 29 стальных осколков. Один из них имел форму бабочки. Судмедэксперт обнаружил его в теле капитана экипажа», – сказал журналистам прокурор Тейс Бергер.

В кабине самолета обнаружили еще один осколок в форме бабочки. Это были таких два осколка с 370 найденных.

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Нидерландский институт судебной экспертизы сравнил фрагменты ракет и констатировал сходство с «Буком» типа 9М38М1.

Как сообщал УНИАН, 9 марта начался судебный процесс относительно первых четырех подозреваемых по делу о сбитии самолета рейса МН17, однако подозреваемые граждане РФ Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко не явились на судебное заседание. В то же время суд готов заочно вести процесс по делу MH17 без присутствия подозреваемых.

В заседании принимали участие защитники Пулатова - два адвоката из нидерландской юридической компании Sjöcrona Van Stigt. Также на слушаниях присутствовала российская адвокат Елена Кутьин.

Судья Хендрик Стейнгаюс сообщил, что материалы дела MH17 насчитывают 36 тыс. страниц и имеют огромное количество мультимедийных файлов в цифровом формате. В суд от прокуроров поступила информация, что на сейчас 49 родственников желают воспользоваться правом выступления в суде, 82 - желают подать письменную декларацию относительно ожиданий от суда, и 84 - желают подать заявление с требованием выплаты компенсации.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса "Бук".

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