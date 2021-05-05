Суд в своих материалах ссылается на соответствующую публикацию в Facebook народного депутата.

Винницкий городской суд признал ветерана АТО и украинского издателя Влада Сорда, принимавшего участие в беспорядках во время протестов за Стерненко под ОП, виновным в незаконном хранении ордена Богдана Хмельницкого.

Об этом говорится в решении суда.

Судья забрал орден и наложил штраф в размере 1 275 гривень.

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В материалах решения указывается, что Сорд, находясь после обстрелов под Иловайском в больнице, получил от мужчины в униформе "дубок" орден Богдана Хмельницкого. Тогда в палате вместе с Сордом находились еще 5-7 бойцов.

В суде ветеран АТО объяснил обстоятельства получения награды, но дополнительно отметил, что орденская книжка со временем была потеряна, поэтому предъявить ее в суде не может.

Суд в своем решении ссылается на протоколы об административном нарушении, выданных 29 марта 2021 года, рапорт заместителя начальника отдела полиции №2 Винницкого РУП ГУНП от 26 марта, письма руководителя Аппарата ОП, заместителя начальника отдела местной полиции 26 марта, а также протокол добровольной выдачи от 29 марта.

В протоколах утверждали, что Сорд "незаконно хранил государственную награду, а именно: орден Богдана Хмельницкого III степени, чем совершил незаконные действия в отношении государственных наград".

Суд считает доказательством публикацию в Facebook депутата, который, в свою очередь, ссылался на ответ с Банковой о том, что Сорд государственными наградами не награждался.

"Учитывая вышеуказанные обстоятельства дела с учетом личности нарушителя, который ранее не привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений, суд пришел к выводу о том, что к нему необходимо применить административное взыскание в виде штрафа с конфискацией соответствующего ордена, поскольку применение других мер судом признано недостаточным", – говорится в решении суда.

Суд признал виновным Сорда в совершении правонарушения и постановил применить к нему административное взыскание в виде штрафа в размере 1275 гривень с конфискацией ордена Богдана Хмельницкого III степени, который находится при материалах дела.

Постановление может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы через Винницкий городской суд Винницкой области в Винницкий апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Акция под Офисом президента: что известно

20 марта возле здания Офиса президента в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко. Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Активисты разбили стекло в двери здания и забросали файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания. Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП красной краской.

По состоянию на 30 марта десяти участникам акции сообщено о подозрениях, в отношении нескольких составлены административные протоколы.

В частности, в совершении хулиганских действий подозревают, лидера общественного движения «Защитим Протасов Яр» Романа Ратушного, Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдо Влад Сордо), лидера движения «Гонор» Сергея Филимонова и активиста этого же движения Алексея Белковского.

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Автор: Яна Ставская