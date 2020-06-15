Как в РФ или Беларуси: на участника акции в поддержку Стерненка составили протокол по несуществующей в Украине статье

Активисту инкриминируют участие в несанкционированном митинге.

На участника акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко Николая Выговского составили протокол по несуществующей статье Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Об этом заявил сам Выговский. Его видеозаявление из отделения полиции опубликовано на странице народного депутата Ольги Стефанишиной в Facebook.

Согласно видео, Выговского уже отпустили из Шевченковского райотдела полиции Киева. Он сообщил, что на него было составлено три протокола: неподчинение работникам полиции, мелкое хулиганство и участие в несанкционированном митинге.

Также он рассказал детали своего задержания. По словам Выговского, он включил на своем мегафоне сирену, после чего его схватили сотрудники полиции и увезли в райотдел.

Как известно, в Украине не существует понятия "санкционированный митинг", поскольку разрешения на любые массовые акции украинское законодательство не предусматривает - нужно лишь уведомить органы местной власти о намерении провести массовое мероприятие. Запретить его может только суд. Понятие "санкционированный митинг" существует в России и Беларуси, где действует разрешительная система проведения массовых мероприятий.

Из полиции Выговский вернулся в Шевченковский райсуд, который избирает меру пресечения Стерненко. Участники акции встретили Выговского аплодисментами.

Из полиции Выговский вернулся к Шевченковскому райсуду, который избирает меру пресечения Стерненко. Участники акции встретили Выговского аплодисментами.

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