Прежде всего речь идет об аресте активов агрохолдинга, который расположен на территории Днепропетровской и Херсонской областей.

Арестованы украинские активы заместителя председателя Белгородской областной думы РФ, владельца группы компаний "Агро-Белогорье" Владимира Зотова, на сумму более 180 млн грн.

Как сообщил пресс-центр СБУ, чиновник причастен к финансированию российской вооруженной агрессии против Украины.

Отмечается, что общая сумма заблокированного имущества составляет более 180 млн грн, прежде всего речь идет об аресте активов подконтрольного Зотову агрохолдинга, который расположен на территории Днепропетровской и Херсонской областей.

Видео дня

В спецслужбе проинформировали, что это производственные и складские помещения на площади более 13 тыс. кв. м, 16 автомобилей и почти 4 млн грн на банковских счетах. По данным следствия, меньше чем за год до полномасштабного вторжения РФ Зотов формально вышел из соучредителей украинского агрохолдинга и "переписал" бизнес на своих родственников.

"При этом он полностью сохранил контроль за деятельностью предприятия, а часть его доходов направлял на поддержку оккупационных группировок, которые воюют против Украины. Из-за сделки депутат РФ надеялся избежать санкций и уголовного преследования за преступления против нашего государства. Кроме того, в России Зотов развернул информационную кампанию, в ходе которой широко освещал предоставление продовольственной "гумпомощи" российским военным на фронте от имени его предприятий. Соответствующие сообщения он разместил на собственном Телеграм-канале и на странице в запрещенной соцсети "Вконтакте". Также информация о помощи оккупантам размещена на официальном сайте его корпорации", - говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что во время обысков в офисе подконтрольного Зотову украинского агрохолдинга, а также в помещениях и автомобилях директора и бухгалтера предприятия обнаружены доказательства преступной деятельности фигуранта. Сейчас следователи сообщили депутату РФ о подозрении по ст. 110-2 Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Арест российских активов

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало февраля Украина национализировала заводы и агрохолдинг российских олигархов на 2 миллиарда гривен. Кроме того, украинская сторона национализировала активы российского олигарха, приближенного к президенту РФ Владимиру Путину - Алишера Усманова.

Служба безопасности Украины также не позволила двум российским олигархам - Сергею Чемезову и Михаилу Шелкову - избежать национализации активов в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: