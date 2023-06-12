Речь идет, в частности о 12 грузовиках и двух внедорожниках.

Государственное бюро расследований передало Вооруженным силам Украины арестованные автомобили родственников кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука и экс-народного депутата Тараса Козака стоимостью более 1 миллиона долларов.

Отмечается, что на нужды одной из бригад ВСУ было передано 17 автомобилей, арестованных у родственников Медведчука и Козака. Стоимость транспортных средств составляет 1,1 миллиона долларов. В частности, передано 12 грузовиков, автокран, микроавтобус, фургон и два внедорожника.

"Эти транспортные средства принадлежали предприятию родственников Медведчука и Козака, причастных к финансированию вооруженной агрессии России против Украины. Они также являются субъектами уголовного производства относительно незаконной добычи песка на двух карьерах во Львовские области", - отметили в ГБР.

В Бюро напомнили, что по их ходатайству в апреле прошлого года на эти автомобили был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 Уголовного кодекса Украины).

"Теперь работники ГБР добились, чтобы имущество сторонников России попало в ВСУ и помогало нашим защитникам в борьбе с врагом", - говорится в сообщении.

Арест имущества Медведчука и его родственников - последние новости

В Украине активно арестовывают имущество кума президента РФ Виктора Медведчука. Так, в феврале 2023 года Оксане Марченко сообщили подозрение по части 3 статьи 110-2 "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины" Уголовного кодекса Украины. После этого арестовывали ее имущество на сумму более 5,6 миллиарда гривен.

Уже 24 марта суд арестовал еще одну партию активов Марченко более чем на 440 миллионов гривен. Решение суда касалось акций ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им.А. М. Кузьмина" в Запорожье.

5 апреля арестовали два участка жены Медведчука в Стрыйском районе Львовщины, общей стоимостью почти 17,5 миллиона гривен. Уже 25 апреля арестовали активы Марченко в АО "Запорожский завод ферросплавов".

2 июня СБУ арестовала активы Марченко на сумму почти 740 миллионов гривен - семь предприятий припортовой инфраструктуры в Одесской области.

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