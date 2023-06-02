Служба безопасности Украины арестовала активы Оксаны Марченко, которая является женой Виктора Медведчука, кума президента России Владимира Путина, на сумму почти 740 миллионов гривень.
Об этом говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook. "По материалам Службы безопасности наложен арест на акции Оксаны Марченко в семи предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области", - отмечается в сообщении.
В частности, речь идет о корпоративных правах в АО "Эксимнефтепродукт", ЧАО "Синтез Ойл", ЧАО "Синтез Транзит", ООО "Укрлоудсистем", АО "Одеснефтепродукт", ЧАО "Черноморский топливный терминал" и ООО "Альбион Коммодитиз".
Как отметили в СБУ, жена обвиняемого в государственной измене Медведчука владела долями в этих компаниях через ряд оффшорных структур. "Общая стоимость заблокированных активов составляет почти 740 млн грн", - говорится в сообщении.
В спецслужбе добавили, что арест активов убережет их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства.
"Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря", - указано в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, в феврале СБУ сообщила Оксане Марченко о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
В конце февраля было арестовано ее имущество более чем на 5,6 млрд грн. 24 марта суд арестовал "скрытые" активы жены Медведчука более чем на 440 млн грн. Решение суда касалось 6,8% акций ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А. М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорные компании. Это предприятие является стратегически важным и специализируется на промышленном производстве почти 1 тыс. видов стали и метизов.
Кроме того, 5 апреля был наложен арест на два участка жены Медведчука в престижном туристическом районе Львовской области, в Стрыйском районе. Эти участки с объектами недвижимости незаконно находились в собственности Марченко, а общая стоимость арестованного имущества составляет почти 17,5 млн грн.
25 апреля в СБУ сообщили, что суд арестовал активы Марченко в металлургическом гиганте Украины более чем на 1 млрд грн. Речь идет об аресте 13,7% акций АО "Запорожский завод ферросплавов", которыми супруга Медведчука владеет через четыре оффшорные компании.