Арестованы, в частности, корпоративные права семи компаний, которые занимались транспортировкой горючего.

Служба безопасности Украины арестовала активы Оксаны Марченко, которая является женой Виктора Медведчука, кума президента России Владимира Путина, на сумму почти 740 миллионов гривень.

Об этом говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook. "По материалам Службы безопасности наложен арест на акции Оксаны Марченко в семи предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области", - отмечается в сообщении.

В частности, речь идет о корпоративных правах в АО "Эксимнефтепродукт", ЧАО "Синтез Ойл", ЧАО "Синтез Транзит", ООО "Укрлоудсистем", АО "Одеснефтепродукт", ЧАО "Черноморский топливный терминал" и ООО "Альбион Коммодитиз".

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Как отметили в СБУ, жена обвиняемого в государственной измене Медведчука владела долями в этих компаниях через ряд оффшорных структур. "Общая стоимость заблокированных активов составляет почти 740 млн грн", - говорится в сообщении.

В спецслужбе добавили, что арест активов убережет их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства.

"Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря", - указано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в феврале СБУ сообщила Оксане Марченко о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

В конце февраля было арестовано ее имущество более чем на 5,6 млрд грн. 24 марта суд арестовал "скрытые" активы жены Медведчука более чем на 440 млн грн. Решение суда касалось 6,8% акций ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А. М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорные компании. Это предприятие является стратегически важным и специализируется на промышленном производстве почти 1 тыс. видов стали и метизов.

Кроме того, 5 апреля был наложен арест на два участка жены Медведчука в престижном туристическом районе Львовской области, в Стрыйском районе. Эти участки с объектами недвижимости незаконно находились в собственности Марченко, а общая стоимость арестованного имущества составляет почти 17,5 млн грн.

25 апреля в СБУ сообщили, что суд арестовал активы Марченко в металлургическом гиганте Украины более чем на 1 млрд грн. Речь идет об аресте 13,7% акций АО "Запорожский завод ферросплавов", которыми супруга Медведчука владеет через четыре оффшорные компании.

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