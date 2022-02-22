22 февраля в 07:05 девушка госпитализирована в Киеве.

Пострадавшую в результате стрельбы на территории завода "Южмаш" 22-летнюю военнослужащую Национальной гвардии Жанну перевели на лечение из Днепра в Киев.

Об этом в Facebook сообщил директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.

"Наша бригада отдела медицины катастроф (Владимир Тарасюк, Ростислав Литвин, Андрей Макаренко) уже в стабильном состоянии обеспечивает медицинское сопровождение и транспортировку героической девушки в Киев в ГУ "Главный медицинский центр Министерства внутренних дел Украины" для дальнейшего лечения и реабилитации", - написал он.

Впоследствии он добавил, что 22 февраля в 07:05 девушка госпитализирована в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе, женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Среди них – 22-летняя Жанна, у которой был разбит позвоночник, поврежден кишечник и печень. Она перенесла несколько операций в больнице им. И. И. Мечникова.

Рябчука задержали и сообщили о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также начато уголовное производство по факту служебной халатности руководства Нацгвардии.