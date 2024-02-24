Генсек заявил, что главная цель войны Путина не просто провалилась, а имела обратный эффект.

Украина сегодня ближе к НАТО чем когда-либо прежде. Российский диктатор Владимир Путин полномасштабным вторжением, одной из целей которого было помешать расширению Альянса, добился обратного.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время обращения к украинцам в эфире телемарафона. По его словам, вступление Украины в Альянс это уже не вопрос "если", а вопрос времени.

"Путин начал эту войну, потому что хотел закрыть двери НАТО и отобрать у Украины право выбирать собственный путь. Но он добился абсолютно противоположного. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде. Украина вступит в НАТО. Это не вопрос "если", а вопрос "когда", - заявил Столтенберг.

Генсек также пообещал, что НАТО и в дальнейшем будет продолжать оказывать поддержку Украине в интересах "вашей и нашей безопасности".

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены Альянса поддерживают вступление Украины. Он напомнил о решении саммита НАТО в июле 2023 года, когда для Украины отменили требование реализации "Плана действий по членству".

Издание Foreign Policy сообщило, что США и Германия - главные противники приглашения Украины в НАТО, хотя на этом настаивают страны Восточной Европы и Британия. Позже в Вашингтоне заверили, что распространенная информация не соответствует действительности и администрация президента Джо Байдена не выступает против вступления Украины в Североатлантический альянс.

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