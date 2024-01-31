При этом ряд стран-членов выступает за принятие страны в Альянс.

США и Германия - главные противники приглашения Украины в НАТО, хотя на этом настаивают страны Восточной Европы и Британия.

Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на источники. Против выступают и другие западные страны-члены НАТО. Они считают, что нельзя принимать Украину пока идет война, чтобы не спровоцировать конфликт Альняса с РФ из-за оккупированных украинских территорий. Хотя в целом они поддерживают вступление в долгосрочной перспективе.

"Считается", что Франция готова направить Украине официальное приглашение стать союзником НАТО.

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Польша, Чехия и страны Балтии считают, что только членство Украины в НАТО убедит Россию притормозить вторжение и положить конец войне.

Другие сторонники вступления считают, что это будет дешевле, чем постоянные поставки оружия.

Но США попросили союзников не форсировать эту тему на летнем саммите НАТО в Вашингтоне, чтобы не дать РФ возможность говорить о расколе в Альянсе.

Издание пишет, что даже если Украина получит приглашение, то на одобрение всеми странами НАТО "могут уйти годы".

Вступление Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что все страны-члены Альянса поддерживают идею вступления Украины. В качестве доказательства он приводил решение саммита НАТО в июле 2023 года, на котором для Украины отменили требование реализации "Плана действий по членству".

При этом в начале января этого года бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказал мнение, что саммит НАТО в Вашингтоне в 2024 году вряд ли будет иметь для Украины значительные результаты из-за того, что в Альянсе не наблюдается "достаточного уровня энергии" по этому вопросу.

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