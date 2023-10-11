В НАТО уверяют, что будут на стороне Украины столько, сколько потребуется.

Все страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) соглашаются, что Украина станет членом Альянса в будущем. Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-16"), которое проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Мы должны привести в действие долгосрочную программу, чтобы обеспечить, что история не будет повторяться. По этому поводу, все союзники соглашаются, что Украина станет членом НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса напомнил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены устранили для Украины требование реализации Плана действий по членству.

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"Мы представили программу, чтобы сделать Вооруженные Силы Украины полностью взаимосовместимыми с будущими союзниками", - сказал Столтенберг.

Кроме того, он напомнил, что был основан совет Украина-НАТО, где все страны вместе с Украиной являются равными участниками.

Генеральный секретарь Альянса отметил, что борьба Украины - это борьба НАТО, безопасность Украины - это безопасность НАТО, а ценности Украины - это ценности НАТО.

"Мы будем выступать на стороне Украины столько, сколько потребуется", - сказал Столтенберг.

Украина-НАТО

Как сообщал УНИАН, 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина и страны - члены НАТО - де-факто уже союзники. На совместном с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом брифинге в Киеве президент подчеркнул, что членство Украины в Альянсе - это лишь вопрос времени.

12 июля 2023 года лидеры стран "Большой семерки" (G7, Японии, Германии, Великобритании, США, Канады, Франции и Италии) в рамках Вильнюсского саммита НАТО согласовали декларацию безопасности поддержки Украины. Таким образом, страны G7 начали процесс переговоров с Украиной об определении долгосрочных обязательств по безопасности для нее.

К декларации могут присоединиться все страны, желающие взять обязательства по предоставлению гарантий безопасности Киеву.

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