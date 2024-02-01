Мэтью Миллер заверил, что Джо Байден поддерживает эту идею.

Администрация президента Джо Байдена не выступает против вступления Украины в Североатлантический альянс. В Вашингтоне заверили, что распространенная информация не соответствует действительности.

Во время брифинга спикера Государственного департамента США Мэтью Миллер спросили, почему администрация президента США против вступления Украины в НАТО, хотя большинство стран-членов поддерживают эту идею. В ответ Миллер заверил, что это не так.

"Эти сообщения не соответствуют действительности. Вы слышали, как сам президент, а также госсекретарь неоднократно говорили о том, что Украина будет членом НАТО", - заявил представитель Госдепа.

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Вступление Украины в НАТО - последние новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены Альянса поддерживают вступлене Украины. Он напомнил о решении саммита НАТО в июле 2023 года, когда для Украины отменили требование реализации "Плана действий по членству".

В начале января 2024 года бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес отметил, что саммит НАТО в Вашингтоне в 2024 году вряд ли будет иметь для Украины значительные результаты, потому что в Альянсе нет "достаточного уровня энергии" по этому вопросу.

Издание Foreign Policy сообщило, что США и Германия - главные противники приглашения Украины в НАТО, хотя на этом настаивают страны Восточной Европы и Британия.

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