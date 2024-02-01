Аналитики утверждают, что выживание Киева и безопасность Европы зависят от более единого фронта.

Начало полномасштабного войны в феврале 2022 года и последующее мужественное сопротивление украинского народа, похоже, стали переломным моментом для трансатлантического альянса, подчеркнув его ценность и осветив значение Украины для Европы.

Foreign Affairs пишет, что НАТО мобилизовала войска на свой восточный фланг, Европа и США предложили Киеву беспрецедентную помощь, а европейцы приняли миллионы украинских беженцев.

"Но спустя два года шок от поведения России и благоговение перед боевым духом Украины, похоже, прошли. Саммит НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года стал примером смены настроений. Участники встречи справедливо отметили историческое вступление Финляндии, но при этом обнажили глубокие разногласия между союзниками по НАТО по вопросу о том, принимать ли Украину. НАТО не должна повторить эту ошибку в 2024 году. Отсутствие четкого плана вступления Украины в НАТО придало Путину больше уверенности в том, что он сможет пережать Запад и победить Украину в войне на истощение. Более того, отсутствие решимости в отношении членства в НАТО посылает неверные сигналы об уверенности Запада в способности Украины победить, что заставляет политиков более сдержанно относиться к утверждению крупных пакетов военной помощи", - отмечают журналисты.

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Они считают, что постановка Украины на путь вступления в НАТО - не символический вопрос. Это главная надежда страны на предотвращение российской агрессии в долгосрочной перспективе.

"Это также лучший способ укрепить потенциал сдерживания НАТО и его ценность как альянса. Некоторые аналитики могут опасаться, что положение статьи 5 альянса потребует от Вашингтона и его союзников более прямого вступления в военный конфликт. Однако статья 5 не обязывает альянс автоматически начинать боевые действия. Скорее она предусматривает, что альянс определяет "действия, которые он сочтет необходимыми", что может включать или не включать ввод войск", - сказано в статье.

Аналитики напоминают, что Путин уже давно считает военный конфликт с Украиной войной против НАТО и Запада. Поэтому независимо от того, нравится это западным союзникам Украины или нет, мир, включая Китай, воспримет подчинение Украины Москве как поражение НАТО с глубокими глобальными последствиями для мирового лидерства США и международной безопасности. Этим летом НАТО должна исправить ситуацию и заявить, что единственный возможный путь к прочному миру в Европе начинается с постановки Украины на четкий путь к членству.

Противники вступления Украины в НАТО считают, что членство Киева только усугубит положение, в котором сейчас оказались Европа и весь Запад. Они утверждают, что Россия не представляет серьезную угрозу для существующих членов НАТО, но добавление Украины в альянс увеличит риск прямой войны между НАТО и Россией.

Журналисты уверены, что эти аргументы ошибочны.

"Пока Украина находится в состоянии войны, она точно не вступит в НАТО. И критики украинского вступления правы в том, что НАТО необходимо подумать о том, как она будет выполнять статью 5, если условия позволят Украине вступить в альянс. Под действие статьи 5 подпадает только та территория, которую Украина удерживает по окончании военного конфликта. НАТО придется усилить свое присутствие на восточном фланге и разместить войска в Украине, чтобы сдержать дальнейшие атаки России. НАТО понимает, насколько пагубной для долгосрочной безопасности Европы будет победа России. Она станет демонстрацией провала западного сдерживания и значительно увеличит вероятность того, что военный конфликт выйдет за пределы Украины. Российский империализм сегодня является самой большой угрозой для европейской безопасности", - сказано в материале.

По мнению авторов, членство в НАТО - единственное долгосрочное средство, которым Киев располагает для сдерживания будущих российских атак. Украина недавно заключила важные двусторонние соглашения о безопасности с Канадой, Великобританией и другими странами, но этого будет недостаточно. Опасения по поводу того, что членство Украины в НАТО вызовет нестабильность, имеют обратную сторону - невключение Украины в НАТО сохранит российскую угрозу для Украины и Европы на неопределенное время.

"НАТО не обязательно сразу же направлять Украине официальное приглашение. Она может объявить, что начинает переговоры о вступлении, а приглашение последует в будущем, как это сделал Европейский союз в отношении членства Украины. С точки зрения готовности, Украина уже обладает самой боеспособной армией в Европе, которая станут активом, а не обузой для альянса. Если на предстоящем саммите НАТО не будут приняты конкретные меры, демонстрирующие, что будущее Украины - в альянсе, ситуация на Украине, скорее всего, продолжит ухудшаться в пользу Москвы, что будет иметь серьезные негативные последствия для Европы и США", - добавили там.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены Альянса поддерживают вступлене Украины. Он напомнил о решении саммита НАТО в июле 2023 года, когда для Украины отменили требование реализации "Плана действий по членству".

Издание Foreign Policy сообщило, что США и Германия - главные противники приглашения Украины в НАТО, хотя на этом настаивают страны Восточной Европы и Британия. Позже в Вашингтоне заверили, что распространенная информация не соответствует действительности и администрация президента Джо Байдена не выступает против вступления Украины в Североатлантический альянс.

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