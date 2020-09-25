Киев закупил 5 автоматических дорожных метеостанций производства Швейцарии.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра Густелева.
По его словам, метеостанции уже смонтированы и размещены на въездах в столицу со всех направлений, а также в центре города.
Метеостанции собирают данные по 14 показателям измерения и оперативно передают их на мониторы ситуационного центра, работающего на базе коммунальной корпорации «Киевавтодор». Кроме данных о температуре воздуха, относительной влажности, скорости и направлении ветра, оборудование измеряет интенсивность осадков, видимость, точку росы, толщину водяной пленки, концентрацию соли, температуру замерзания и тому подобное, – сообщил Густелев.
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Информация, поступающая с метеостанций, поможет лучше следить за состоянием дороги, объектов, которые на ней находятся, рационально использовать технику, человеческий ресурс, а также противогололедные и горюче-смазочные материалы, сказал он.
Теперь в зависимости от данных новой смарт-системы будут определять тип и концентрацию необходимых противогололедных материалов: жидкий раствор, соль, песчано-соляная смесь. В летний сезон будут контролировать нагрев уличного покрытия и оперативнее его охлаждать, а при необходимости – своевременно останавливать движение грузовиков.
Стоимость метеостанций не разглашают.
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