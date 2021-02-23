Активисты требуют справедливого расследования, настаивают на том, чтобы патриотов Украины, включая Стерненко отпустили из СИЗО и оправдали.

В центре Одессы более двухсот человек вышли на митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко, который сегодня осужден к 7 годам тюрьмы по обвинению в похищении человека.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на Приморском бульваре, возле памятника Дюку, собрались сторонники Стерненко.

Люди пришли с плакатами «Нет политическим репрессиям», «Боритесь и поборите», и пр., а также с портретами активиста.

Выступающие заявили, что считают приговор Стерненко – политическим и сфабрикованным.

Как отметил один из организаторов акции протеста Кирилл Дымов, активисты требуют справедливого расследования, настаивают на том, чтобы патриотов Украины, включая Стерненко отпустили из СИЗО и оправдали.

Приговор Стерненко

Сегодня, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Его и другого обвиняемого по делу Руслана Дымчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (Разбой) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ, а наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности. Дымчука признали виновным по статьям 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.

Дело Стерненко: что известно

В 2015 году в Одессе дома у Стерненко провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

Следственные действия проводились на основании заявления гражданина Сергея Щербича о похищении с целью завладения его денежными средствами на сумму 300 грн.

После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог.

Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.

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Автор: Лариса Козовая