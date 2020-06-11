Сообщенное Стерненко подозрение противоречит нормам материального права - адвокат

Также адвокат Маси Найем заявил, что СБУ фактически нарушила презумпцию невиновности, публично обвинив активиста Сергея Стерненко в умышленном убийстве.

Сообщенное одесскому общественному активисту Сергею Стерненко подозрение противоречит нормам материального права.

Об этом в Facebook написал один из его адвокатов Маси Найем.

Он напомнил, что Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 за умышленное противоправное причинение смерти другому человеку и ст. 263 ч. 2 за ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения.

"Это противоречит нормам материального права. Во-первых, поскольку, согласно п.5 ст. 36 Уголовного кодекса Украины, не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц", - отметил адвокат.

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Он также подчеркнул, что СБУ ранее сообщило о подозрении нападавшим на Стерненко - их действия квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений.

"Во-вторых, пункт 3 той же ст. 36 УК говорит, что превышением пределов необходимой обороны признается умышленное причинение посягающему тяжкого вреда, явно не соответствующего опасности посягательства или обстановке защиты. Превышение пределов необходимой обороны влечет уголовную ответственность лишь в случаях, специально предусмотренных в статьях 118 и 124 УК. А это умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны, либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника, и умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, или при превышении мер, необходимых для задержания преступника. Но отнюдь не умышленное убийство", - отметил Найем.

Третьей причиной того, что сообщение о подозрении по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса противоречит нормам материального права, адвокат называет то, что нож, которым Стерненко оборонялся, не является холодным оружием, что подтвердил ряд экспертиз.

"Кроме того, можно утверждать, что Служба безопасности Украины своим сообщением фактически нарушила презумпцию невиновности Сергея, публично обвиняя его", - считает Найем.

"На месте Сергея сейчас могла бы быть Екатерина Гандзюк, если бы она дала отпор нападавшему. Поэтому можно сделать вывод, что в 2020 году уровень правосудия в Украине такой: если ты выжил от нападения - станешь подозреваемым, если умер - будут искать заказчиков, но это не точно", - резюмировал адвокат.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает нападения со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

9 октября 2019 года Генеральная прокуратура направила в Главное следственное управление СБУ уголовные производства относительно нападений на Стерненко.

Прокуроры осуществляют процессуальное руководство в трех уголовных производствах относительно нападений на Стерненко, еще в одном обвинительный акт в отношении подозреваемого напавшего направлено в суд.

В одном из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами. В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и причинение другому телесных повреждений. В уголовном производстве по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждения его имущества также продолжается досудебное расследование.

В то же время по факту нанесения Стерненко телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено, обвинительный акт по факту покушения на умышленное убийство направлен в Приморский райсуд Одессы.

Вместе с тем, СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году - Ивана Кузнецова.

Сегодня, 11 июня, Стерненко в Главном следственном управлении СБУ сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко нападавшего на него Кузнецова.

Также Стерненку вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Меру пресечения будет избирать Шевченковский райсуд Киева, однако дата и время заседания пока неизвестны.

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