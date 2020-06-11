Стерненко вручили ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Судебное заседание по избранию меры пресечения состоится в Шевченковском райсуде Киева, однако дата и время заседания еще не известны.

Одесском общественному активисту Сергею Стерненко вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом в Facebook сообщил один из его адвокатов Маси Найем.

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"Также вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, что Европейским судом по правам человека уже давно приравнивается к мере пресечения в виде содержания под стражей", - написал он.

Адвокат уточнил, что судебное заседание по избранию меры пресечения состоится в помещении Шевченковского районного суда Киева, однако дата и время заседания еще не известны.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает нападения со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

9 октября 2019 года Генеральная прокуратура направила в Главное следственное управление СБУ уголовные производства относительно нападений на Стерненко.

Прокуроры осуществляют процессуальное руководство в трех уголовных производствах относительно нападений на Стерненко, еще в одном обвинительный акт в отношении подозреваемого напавшего направлено в суд.

В одном из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами. В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и причинение другому телесных повреждений. В уголовном производстве по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждения его имущества также продолжается досудебное расследование.

В то же время по факту нанесения Стерненко телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено, обвинительный акт по факту покушения на умышленное убийство направлен в Приморский райсуд Одессы.

Вместе с тем СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году - Ивана Кузнецова.

7 апреля 2020 генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по факту смертельного ранения нападающего будет предъявлено в любом случае.

Сегодня, 11 июня, Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

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