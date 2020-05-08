Степанов объяснил повышенное финансирование одесского тубдиспансера

По словам главы Минздрава, это вызвано большим количеством больных туберкулезом в области.

Повышенное финансирование одесского тубдиспансера вызвано большой заболеваемостью туберкулезом в области.

Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет ТСН.

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"Что касается количества заболеваний, для меня было очень важно понимать реальную картину, которая есть. То есть диагностирование максимальное всех заболевших туберкулезом. В Одессе, так сложилось исторически, всегда была большая заболеваемость. Сейчас тоже большая заболеваемость. Но в результате двухлетнего реформирования были введены новые подходы к лечению, были введены новые модели лечения", – сказал он.

Также министр заявил, что такое реформирование дало свои результаты.

"То есть все 10 межрайонных врачей-фтизиатров - они все находятся в составе сегодняшнего центра. То есть там обеспеченность лечения, начиная с пребывания в тубдиспансере на стационарном лечении, и заканчивая амбулаторным лечением. Я согласен, для этого государство должно создать соответствующие механизмы. В том числе соответствующий механизм финансирования. Два года, пока было слияние, мы финансировали этот проект. Мы делали это, потому что мы стремились это сделать. На это требуется время", – добавил Степанов.

Как сообщал УНИАН, Степанов также заявил, что в Украине не будут приостанавливать медицинскую реформу.