4 июня на информационных страницах участников будут размещены результаты ВНО по химии.

От общего количества лиц, участвовавших в тестировании по химии порог «сдал/не сдал» не преодолели 10,8%.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

На сегодняшнем заседании члены экспертной комиссии приняли решение установить пороговый балл по химии, что соответствует 14 баллам.

Отмечается, что участники тестирования смогут ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов. А 4 июня на информационных страницах участников будут размещены результаты ВНО по химии.

Заседание экспертной комиссии по установлению порога «сдал/не сдал» по иностранным языкам, математике, физике состоится 17 июня, украинскому языку и литературе, украинскому языку, истории Украины, биологии - 24 июня, по географии - 25 июня.

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Автор: Денис Прядко