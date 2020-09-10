Состояние здоровья мальчика сейчас ближе к средней степени тяжести.

Состояние ребенка, которого 3 сентября на "зебре" сбил сын кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" Марк Шевчик, оценивают как среднетяжелое.

О самочувствии 11-летнего мальчика сообщила его мать Наталья. Как передает "Krivbass.city", ребенок находится в отделении нейрохирургии Днепропетровской областной детской больницы.

По словам заведующего отделением нейрохирургии Владимира Агафонова, состояние здоровья мальчика сейчас ближе к средней степени тяжести. При этом угрозы его жизни нет, отметил медик. Под наблюдением врачей пострадавший буде находиться еще как минимум две недели.

Мать мальчика рассказала, что ее сын уже чувствует себя намного лучше и идет на поправку. Осталось пройти назначенный 14-дневный курс лечения, после чего медики дадут новую оценку состояния ребенка.

Наталья отметила, что проведать ее сына регулярно приезжает вся семья Шевчиков, которая оказывает им необходимую помощь. Также женщина жалуется на повышенное внимание к данной ситуации и хочет, чтобы ее оставили в покое.

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Автор: УНИАН