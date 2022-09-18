На восстановление газоснабжения требуется больше времени.

Свет в Изюме появится через две недели, а на восстановление газоснабжения, особенно в многоэтажках, потребуется значительно больше времени.

Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Изюма Валерий Марченко.

"Свет в городе появится максимум через 2 недели, сейчас ведутся работы по газофикации города, потому что газа в городе нет. Но это будут в основном частные дома. С многоэтажками по газофикации проблема, потому что все системы там разбиты, поэтому быстро восстановить будет невозможно", – отметил он.

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Как писал УНИАН, на прошлой неделе глава ОВА призвал людей воздержаться от возвращения в освобожденные населенные пункты Харьковщины.

"Мы понимаем, что люди сейчас начнут возвращаться в эти населенные пункты, как это было на тех территориях, которые освобождали, например, в мае. Но хочу предостеречь всех, чтобы люди не спешили возвращаться, потому что очень большое количество домохозяйств заминировано, подъездные пути, обочины", — сказал Олег Синегубов.

Он отмечал, что главная задача на деоккупированных территориях сейчас – ремонт объектов критической инфраструктуры, восстановление мобильной связи, электро -, газоснабжения, водоснабжения.

14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

16 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 пыточных.

Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений людей.

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