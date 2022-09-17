Опубликовано два снимка: первый сделан в марте 2022 года, а второй — в августе.

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки, сделанные вблизи освобожденного от российско-оккупационных войск города Изюм Харьковской области. На них зафиксировано массовое захоронение.

Об этом сообщает компания в Twitter.

"Когда российские войска недавно вышли из Харьковской области, украинское правительство и СМИ сообщили об обнаружении места массового захоронения вблизи города Изюм", - отметили в компании.

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Так, Maxar Technologies опубликовала два снимка: первый сделан в марте 2022 года:

А второй - в августе 2022:

Там видно, что в зеленой зоне появилось кладбище.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября, глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.

Как заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, среди тел, которые были эксгумированы вчера на месте массового захоронения в Изюме, 99% с признаками насильственной смерти.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

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