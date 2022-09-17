Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки, сделанные вблизи освобожденного от российско-оккупационных войск города Изюм Харьковской области. На них зафиксировано массовое захоронение.
Об этом сообщает компания в Twitter.
"Когда российские войска недавно вышли из Харьковской области, украинское правительство и СМИ сообщили об обнаружении места массового захоронения вблизи города Изюм", - отметили в компании.
Так, Maxar Technologies опубликовала два снимка: первый сделан в марте 2022 года:
А второй - в августе 2022:
Там видно, что в зеленой зоне появилось кладбище.
Как сообщал УНИАН, 16 сентября, глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.
Как заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, среди тел, которые были эксгумированы вчера на месте массового захоронения в Изюме, 99% с признаками насильственной смерти.
По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.