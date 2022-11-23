Руководство учебных заведений будет оперативно информировать родителей в случае изменения режима работы.

Столичные учебные заведения 24 ноября продолжат образовательный процесс несмотря на то, что некоторые районы столицы частично обесточены и есть проблемы с тепло- и водоснабжением.

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, школы будут работать в смешанном формате.

"Школьники смогут продолжить обучение как офлайн, так и онлайн. Садики будут работать в очном режиме. Родители самостоятельно будут принимать решение о том, вести ли ребенка в учебное заведение или оставить дома. Также напомню, что разработан алгоритм действий на случай, если воздушную тревогу объявили до начала обучения", – написал он.

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Кличко также добавил, что руководство учебных заведений будет оперативно информировать родителей в случае изменения режима работы.

Обстрел Киева и области 23 ноября – что стоит знать

В среду, 23 ноября, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по городам Украины. В частности, 31 ракета была запущена по столице.

Было попадание в объект инфраструктуры и двухэтажное здание в Киеве, погибли три человека, еще более 10 ранены.

Киев обесточен. По сообщениям местных властей, вода и отопление в домах Киева должны появиться утром 24 ноября. Восстановление электроснабжения ожидается после стабилизации энергосистемы.

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